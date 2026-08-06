Foro Asunción 500 Años: invitan a definir una agenda para transformar el Centro Histórico

La Comisión Asunción 500 Años y la Oficina de la Primera Dama convocan al Foro Internacional Asunción 500 Años. El encuentro, previsto para el próximo 13 de agosto en el Centro Cultural del Puerto, reunirá a autoridades nacionales, organismos multilaterales y expertos.

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La finalidad principal de este evento es instalar una agenda común de transformación urbana y construir una visión compartida para la revitalización del Centro Histórico. Con ello, buscan dejar un legado concreto de infraestructura y políticas públicas para las próximas generaciones de la capital.

Desde la organización del evento, se enfatiza la urgencia de coordinar una estrategia que trascienda la mera conmemoración histórica de la ciudad. Se requiere articular soluciones técnicas de largo plazo orientadas a resolver los problemas estructurales del corazón de la capital.

Encuentro internacional con respaldo de organismos multilaterales

El evento destaca por el respaldo financiero y técnico de organismos multilaterales clave como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el Banco Mundial y el BID. Estas entidades apoyan el desarrollo del foro para garantizar la presencia de especialistas internacionales.

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Asimismo, la agenda del evento incluye la participación activa de entidades técnicas de relevancia en el ámbito de los servicios y la planificación urbana. Entre ellas figuran ONU-Habitat, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Presentación oficial del “Manual de Intervención Urbana”

Uno de los hitos principales del encuentro será la presentación central del “Manual de Intervención del Centro Histórico de Asunción”. Dicha exposición técnica estará a cargo de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con Úrsula Blotte, representante del Banco Mundial.

El desarrollo del programa incluye siete paneles temáticos enfocados en la reconversión urbana, el diseño de nuevas políticas de vivienda y el repoblamiento. También se analizarán casos y experiencias de gestión comparada en otros centros urbanos de la región.

Siete ejes temáticos definirán la recuperación del corazón capitalino

El temario detalla bloques específicos dedicados a la seguridad ciudadana mediante la aplicación de la metodología de “Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental”, CPTED, por sus siglas en inglés. De igual forma, se abordará la puesta en valor del patrimonio y el impulso a la inversión privada inmobiliaria.

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El ciclo de debates también destaca un espacio reservado para las iniciativas de la sociedad civil y los diversos colectivos urbanos. En este segmento participarán referentes locales vinculados a proyectos de recuperación y dinamización de espacios públicos.

Desde la organización recuerdan que las inscripciones presenciales y el acceso a los detalles completos del foro están habilitados en línea. Los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial de la institución.