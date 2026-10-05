Llegó a Asunción “Chule”, el presunto tirador del atroz crimen en Eusebio Ayala

La Policía Nacional trasladó hasta Asunción a Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias “Chule”. El hombre está señalado como el presunto autor material que disparó a matar contra Rebeca Martínez Aricaye (28) y dejó al borde de la muerte a Carolina Raquel Aguilar (32) en el cementerio municipal de Eusebio Ayala.

Rodríguez Merlo llegó hasta la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, tras ser capturado durante intensos rastrillajes en el departamento de Guairá.

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A su ingreso al edificio policial, abordado por periodistas, el sospechoso prefirió mantenerse en absoluto silencio y no respondió a ninguna de las preguntas sobre el hecho que se le imputa.

La caída de alias “Chule” se logró en la mañana de este lunes en un hospedaje de la compañía Valle Pe, en el distrito de Borja, luego de un enfrentamiento armado registrado.

En esa balacera, un grupo de delincuentes atacó a los agentes con fusiles de guerra M4 desde una camioneta Kia Sportage blanca. Tras el tiroteo y la fuga de los sospechosos hacia una zona boscosa, los uniformados montaron un cerco perimetral que permitió acorralar al presunto gatillero.

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Rodríguez Merlo pesaba una orden de captura internacional previa debido a que se había cortado la tobillera electrónica con la que era monitoreado, perdiéndose todo rastreo del dispositivo.

El recorrido del horror marcado por el rastreo satelital

Los datos del monitoreo de la tobillera electrónica fue clave para que los investigadores reconstruyeran paso a paso su itinerario durante la jornada del crimen. Los registros de geolocalización ubican al sospechoso en la fiesta de jineteada realizada en la compañía Jaula Cué, luego en el tramo donde interceptaron y secuestraron a las dos jóvenes, y finalmente dentro del cementerio donde se consumó la ejecución en la madrugada del pasado 28 de septiembre.

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Al verse acorralado por las evidencias que lo vinculaban directamente al lugar del hecho, el hombre destruyó la tobillera y emprendió una huida.