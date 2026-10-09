Policiales
09 de octubre de 2026 a la - 18:17

Municipalidad de Lambaré repudia feminicidio de Deysi Paola, asesinada a tiros

Bomberos y policías en escena nocturna, con un bombero en uniforme amarillo y un grupo de personas coordinando acciones.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola, la joven estudiante y trabajadora que fue asesinada a tiros por su exparejaABC

La Municipalidad de Lambaré emitió un comunicado tras el feminicidio de Deysi Paola Giménez, de 22 años, quien fue eliminada en la vía pública cuando iba a trabajar. La Policía sigue buscando a Aldo Alexis Duarte, grabado por cámaras de seguridad.

Por ABC Color
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La Municipalidad de Lambaré emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar y repudio por el feminicidio de Deysi Paola Giménez Segovia, una joven trabajadora de tan solo 22 años.

En la noche de este jueves fue asesinada de dos disparos en la cabeza mientras caminaba rumbo a su puesto de trabajo en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Lambaré.

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La víctima ya había acudido previamente ante las autoridades para denunciar por violencia a su expareja Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien actualmente se encuentra prófugo y es señalado por la Policía Nacional y la Fiscalía como el principal sospechoso de haber perpetrado el ataque mortal.

Desde la comuna de Lambaré hicieron llegar sus condolencias a la familia Giménez Segovia y solicitaron a los órganos de seguridad y al Ministerio Público que actúen con la máxima celeridad para capturar al sospechoso y juzgarlo con todo el peso de la ley.

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Asimismo, la Comuna instó a fortalecer de manera urgente las políticas públicas de prevención y seguridad ciudadana para evitar que historias similares se sigan cobrando vidas de mujeres inocentes en los barrios.

Comunicado oficial con escudo de Lambaré, con un fondo centrado en un mensaje de repudio y una mujer posiblemente autoridad municipal.
La Municipalidad de Lambaré expresa su pesar por el feminicidio de Daysi Paola Giménez en barrio Santa Lucía.

Cámara de seguridad captó el crimen

Las imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado de la zona muestran cómo actuó el agresor. Un automóvil Toyota Runx de color blanco le cerró repentinamente el paso a Daysi Paola a solo una cuadra de su lugar de trabajo.

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Un hombre descendió del rodado y, al percatarse de la amenaza, la joven intentó correr desesperadamente pidiendo auxilio a gritos. Sin piedad, el atacante efectuó un primer disparo que la hizo caer al suelo y, de forma inmediata, remató a la víctima con dos tiros certeros en el cráneo para luego abordar nuevamente el vehículo y darse a la fuga.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.