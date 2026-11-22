Las evidencias incautadas en un aguantadero del barrio Bella Vista de Luque, confirman que la banda que tomó de rehenes a los agentes de la Comisaría 3ª de Asunción también está detrás de millonarios atracos y un intento de secuestro, lo que se conoce como “piratas del asfalto.”

La denuncia relata que en la madrugada del miércoles pasado, el oficial Cristhian Javier López Aquino (30) y el suboficial Favio Almada Candia (24) estaban recorriendo la calle República de Colombia a bordo de una patrullera. Al llegar a la intersección con Tacuary, observaron un vehículo estacionado con varios ocupantes, al menos tres hombres.

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Delincuentes llevaron a los polícias y hasta su patrullera

Al verificar la matrícula confirmaron que fue expedida para otro vehículo -una camioneta Hyundai Tucson blanca- por lo que se acercaron para identificar a los ocupantes. En ese preciso instante, llegaron al lugar otros delincuentes, a bordo de otra camioneta.

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Los maleantes estaban uniformados con ropas tácticas de color negro, tenían capuchas y armas largas de grueso calibre.

Ambos policías fueron desarmados, reducidos y maniatados. Luego fueron alzados en vehículos diferentes y llevados hasta la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, donde finalmente los abandonaron.

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Por parte, la patrullera en la que circulaban los policías víctimas del ataque, fue abandonada a pocas cuadras del lugar del rapto, en la esquina de Iturbe y Fulgencio R. Moreno.

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Rastreo y hallazgo del aguantadero en Luque

Agentes de Investigaciones de Asunción comenzaron a seguir la ruta de la huida de los criminales desde el punto donde abandonaron a los dos uniformados. Con el análisis de cámaras de seguridad y el aporte de vecinos, finalmente en la mañana del sábado último ubicaron el aguantadero del grupo.

La casa se encuentra en el Segundo Barrio de Luque, también conocida como Bella Vista y habría sido alquilada con un documento falso. En el sitio se incautaron un automóvil denunciado como robado, ropas y calzados tácticos, inhibidores de señales, radios walkie-talkies, cargadores circulares para fusiles automáticos, parches para ropa con la inscripción de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y cintillos de plásticos, entre otras evidencias.

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Fuentes del departamento de Investigaciones señalaron que efectivamente los criminales que tomaron de rehenes a los uniformados eran miembros de una banda de asaltantes dedicada al robo de mercaderías en ruta, conocidos como piratas del asfalto.

Otros golpes de los piratas del asfalto en la zona de Luque

Según los investigadores, esta misma banda había asaltado un camión transportador de tirzepatida en la mañana del jueves 28 de mayo, detrás del aeropuerto Silvio Pettirossi en Luque.

Asimismo, serían los responsables del atraco a un camión que trasladaba celulares de alta gama y cigarrillos electrónicos con destino a Ciudad del Este, ocurrido en la madrugada del 18 de marzo en la zona de Caacupé.

Además, se les atribuye el intento de secuestro del ciudadano chino Jin Xiaodi, registrado la noche del 10 de junio en el barrio Loma Merlo de Luque. De acuerdo con las pesquisas, casi todos los ataques de esta organización se concentran en dicha ciudad, donde presumiblemente contarían con algún tipo de protección por parte de autoridades corruptas.