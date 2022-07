González Daher sigue “bancarizando la usura” con total impunidad, denuncian

El titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Jorge Querey (Frente Guasu), habló esta mañana sobre el caso de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura y otros hechos punibles, y de la “bancarización de la usura”, que cometió el esquema de la familia González Daher, debido a la complicidad de bancos privados que actuaron con complicidad en función a este mecanismo de usura. Dijo que cada día aparecen más y más datos que “sorprenden”, como la cantidad de bancos que están implicados en el esquema.

“Lo sorprendente es que cada vez que vienen las personas, nos enteramos de más cosas y surgen más corresponsabilidades de toda una serie de instituciones, de particulares y nos pitan que todo está hermoso desde el Banco Central del Paraguay (BCP)”, manifestó.

“Las documentaciones que presentan estas personas, son documentaciones directas, cheques, transferencias, números de cuentas. Lo que normalmente es un problema para detectar en el lavado de dinero, normalmente la trazabilidad es un problema por el secreto bancario, etc. Pero en este caso, es muy particular, porque operó con los bancos directamente y con todas las herramientas formales del sistema financiero. La trazabilidad no es un problema en el caso Ramón González Daher”, afirmó.

Querey indicó que Ramón González Daher no tenía justificaciones de sus ingresos y que incluso en un banco, el mismo tenía una oficina propia.

Ramón González Daher sigue operando

Querey dijo también que de acuerdo a las denuncias presentadas y que se siguen presentado, el esquema de González Daher no terminó, sino que sigue operando.

“Existen unos US$ 60 millones en un periodo de 6 meses fueron operativizados a través del banco BASA. No es solo BASA, otros son bancos históricamente vinculados a González Daher y su familia, y otros con nuevas cuentas para determinados movimientos. Hay suficientes elementos para que una Fiscalía o Ministerio Público serio, riguroso, colecte evidencias y castigar a las personas que operan de esta manera. Esto no terminó. Ayer, las denuncias fueron muy concretas. Ramón González Daher sigue operando”, apuntó.

“Hay un paso fundamental, la decisión será clave, en quién va a ser el próximo fiscal general del Estado. Porque cómo va a actuar el Ministerio Público a partir de esto, es una cuestión importante.

“Además, muchos de los delitos, no van a prescribir todavía, por lo tanto, mucha gente que hoy está obstruyendo la justicia, está manipulando al Ministerio Público, tiene que pasar a ser acusados como cómplices de estos delitos”, afirmó.

“Con Sandra Quiñónez es muy difícil”

Así también, Querey insistió en que la situación actual de todo el esquema y lo que implica, es como una causa perdida con la fiscal general Sandra Quiñónez. “Yo creo que con Sandra Quiñónez es muy difícil pensar en que se pueda recomponer algo que fue una conducta permanente. Y no te digo esa persecución a los que hacen giros, sino las redes de narcotráfico en los que aun no cayeron los tiburones. En general, los ‘peones’ políticos y financieros cayeron en Ultranza, pero sin embargo, los tiburones no están en la mira”, sostuvo.

Por otro lado, comentó que solamente con los casos denunciados de González Daher, los que están en curso,se habla de US$ 800 millones, unos G. 1,6 billones.