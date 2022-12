Contraloría detecta inconsistencias en declaraciones juradas de Cartes

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, informó que en el examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas presentadas por el expresidente Horacio Cartes en 2013 y 2018, al inicio y al final de su periodo como presidente de la República, se detectaron numerosas inconsistencias y errores.

Entre esas inconsistencias, Torres citó la omisión de declaración de tres empresas, una aeronave y otros bienes. Sin embargo, indicó que no se detectó un “incremento patrimonial no sustentable” en el patrimonio del expresidente en el periodo en que ocupó la Presidencia.

“El incremento patrimonial que tuvo es sustentable, conforme a las documentaciones analizadas. Sin embargo, tiene varias inconsistencias”, dijo Torres.

El representante de la Contraloría indicó que el patrimonio de Cartes – quien fue electo como nuevo presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) el pasado domingo en las elecciones internas coloradas– registró un incremento “muy importante” durante el tiempo en que fue Presidente de la República.

Eso fue verificado con el análisis de “toda la información que recibimos, los ingresos que él tuvo, las diferencias cambiarias porque tenía muchos certificados de ahorro en dólares, que constituyó una diferencia importante al salir del cargo por las diferencias cambiarias”, ilustró Torres.

Muchos errores en declaración de acciones de Cartes

“Se verificaron muchos errores en las declaraciones de acciones, se ha declarado el valor total del capital social de una empresa cuando lo que debía declarar es el capital integrado, eso nos llevó a hacer acciones correctivas para tener un monto preciso de los que realmente incrementó en su patrimonio”, agregó.

“Concluimos que existen omisiones. Sin embargo, el incremento patrimonial que obtuvo durante su presidencia es sustentable”, reiteró el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría.

Entre las omisiones figuran tres empresas no declaradas –una de ellas una pizzería y las otras con rubros no especificados–, una aeronave no declarada en 2013, un depósito de ahorros en un banco y un apartamento “de un valor muy importante” que no fue declarado a pesar de que sí fue declarada una deuda por el mismo.

El informe de la Contraloría sobre el examen de correspondencia a las declaraciones juradas del expresidente Cartes fue remitido al Ministerio Público el pasado 14 de noviembre.

Abogado de Cartes minimiza errores

Pedro Ovelar, abogado del expresidente Cartes, señaló en conversación con ABC Color que “la conclusión de la Contraloría es que sí hay correspondencia, está acorde el patrimonio que tuvo al entrar y al salir del cargo respecto a sus ingresos de las diferentes sociedades e industrias de las cuales es accionista, no hay ningún enriquecimiento ilícito”.

Minimizó las afirmaciones de omisiones y errores diciendo que “los errores en las declaraciones no tienen que ver con un error que tiene por finalidad ocultar un patrimonio que (Cartes) no pueda justificar que ingresó a su patrimonio personal”.