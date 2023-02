Alegre promete “ganar a la mentira de 70 años” y cárcel a sinvergüenza

“Vamos a ganar el 30 de abril y vamos a ganar a la mentira de 70 años, estimados compatriotas. Ya no nos van a engañar estos sinvergüenzas”, dijo el candidato a presidente de la República Efraín Alegre, durante su discurso ante una multitud en la Plaza de los Héroes de la ciudad de Coronel Oviedo, donde ayer la Concertación “Por un nuevo Paraguay” presentó sus propuestas (ver infografía) junto a sus principales referentes políticos.

Lea más: Santi Peña es la “vía de reelección de Cartes” y ofrece a EE.UU. “bajarse los pantalones” para salvar al patrón, afirma Efraín Alegre

Alegre acusó que los sucesivos gobiernos colorados no han hecho más que mentirle a la ciudadanía y que con Santiago Peña, “el subordinado de Horacio Cartes”, buscan hacer lo mismo.

Lea más: Asesor de Peña, ligado a coima en Brasil, acusan

“Luego nos dijeron que era un empresario exitoso, y era un narco. Era el jefe del crimen organizado transnacional. ¿Se acuerdan de Horacio Cartes? Hoy sabemos que no es un empresario exitoso”, reprochó Alegre, quien insistió en que Peña es más de eso mismo.

Recordó que en 2017 junto a la ciudadanía “ya les ganamos a estos delincuentes”, al frenar el intento de violación constitucional para habilitar la reelección presidencial y remarcó que “ahora quiere hacer su reelección vía Santiago Peña” y “les vamos a volver a ganar”.

“El pueblo paraguayo sabe que no es Peña, es Cartes, y eso nos asusta mucho más”, remarcó, a la vez de pedir el respaldo de la ciudadanía, “a la gente decente” para liberar al país de estas personas.

“Nunca olvidemos una cosa importante. Esto que vemos: la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato. La droga (...), no es lo que somos, ellos son. Y esto nos está pasando porque unos pocos han secuestrado nuestras instituciones”, dijo el postulante.

Igualmente refirió que el presidente del Partido Colorado, Cartes, está en la mira de la justicia internacional y Peña está ligado a él, por lo que ninguno es apto para lograr atraer las inversiones que requiere el país.

“Ellos no pueden salir del Paraguay porque van a ir presos, porque la justicia internacional los busca y solamente la justicia paraguaya los protege, pero les está llegando el tiempo”, dijo, y prometió que de llegar al poder, irán “los sinvergüenza a la cárcel y vamos a terminar con la impunidad, y que devuelvan lo robado”.

Recuerdan a Lugo y apelan a jóvenes

La candidata a vicepresidenta por la Concertación, Soledad Núñez, reivindicó el espacio para las mujeres y los jóvenes en esa unión opositora. Prometió un gabinete paritario y defender sus derechos.

“A las mujeres les digo: Nuestro lugar está en la Concertación Nacional. Como proyecto planteamos una representación real de las mujeres en los espacios de representación. Con la confianza de ustedes seremos el primer gobierno con una mujer (electa) en la vicepresidencia de la Nación”, destacó Núñez.

Hay que recordar que si bien la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta fue la primera vicepresidenta de la República en el gobierno de Horacio Cartes, esta no fue electa por voto popular, sino designada directamente y obtuvo el acuerdo del Congreso.

“Nos llenamos en los discursos, de palabras que hacen alusión a nuestro bono demográfico, que los jóvenes, que oportunidades, que esto que aquello. Cuando en realidad, nuestra juventud está marginada”, dijo en tono de autocrítica a toda la clase política, pero pidió por ello a los jóvenes involucrarse y no dejarse acallar.

“Yo le quiero pedir a los jóvenes patriotas, que no nos dejemos vencer por un sistema que lo que busca es la indiferencia, acallarnos, marginarnos para que no seamos protagonistas de la construcción de una sociedad más justa y con oportunidad para todos. No nos vamos a rendir y la juventud el 30 de abril va a hablar en las urnas y va a elegir el cambio en la República del Paraguay”, aseguró Núñez.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (FG), por su parte, recordó que en esa misma plaza, en 2007, Fernando Lugo lanzó la “Alianza para el Cambio” y auguró una victoria similar para retomar la salud gratuita y universal que lograron en su gestión.

“Tengo un recuerdo de ese 8 de septiembre de 2007, cuando el compañero Fernando Lugo en está misma plaza, lanzaba la Alianza por el Cambio. No es coincidencia que hoy estemos aquí de nuevo”, recordó la senadora, que fue ministra de Salud de Lugo, quién ahora se recupera en Argentina tras sufrir un accidente cerebro vascular en agosto del año pasado. .