Paraguay no se someterá a la agenda de China ni de EE.UU., destaca Santiago Peña

El presidente electo, Santiago Peña, accedió a una entrevista por ABC TV para hablar sobre los desafíos que enfrentará Paraguay con el próximo gobierno. Primeramente destacó que está muy preocupado porque se está materializando una hoja de ruta que es la anarquía, el caos, tras los últimos disturbios ocurridos en distintos puntos del país liderado por un grupo político. “Esperemos que la justicia haga su parte. La justicia tiene que funcionar sea Payo, Santiago Peña o Horacio Cartes”, destacó.

Dijo que el Partido Colorado está preocupado por la seguridad de la Justicia Electoral. “Pedí que se le diera seguridad. Claramente puedo tener la piel gruesa pero a mi familia le cuesta digerir las amenazas que se dan”, mencionó. Agregó que el partido, a través de su mecanismo, no ve ningún inconveniente en el juzgamiento de actas.

Peña resaltó que, con su victoria en las elecciones Paraguay 2023, se derrotó el discurso de la agenda globalista. “Lo de la agenda externa es real. No tengo ninguna duda de que estas agendas fueron derrotadas. Perdieron frente a una estructura partidaria. En este movimiento globalista quieren destruir la familia, la estructura partidaria y la estructura religiosa”, sostuvo Peña.

Organizaciones pretenden limitar intervención en el Chaco

Habló sobre el desarrollo ambiental en Paraguay, que preocupa a las organizaciones internacionales, y mencionó que se desarrolló una mesa de finanzas sostenible. Detalló que los organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y varias instituciones, decían que no quieren que su financiamiento sea para delitos ambientales como bo deforestación indiscriminada. “Esa tuerca fue ajustándose cada vez más, hasta el punto que dijeron, ‘no vamos a financiar proyectos que tengan intervención en el Chaco Paraguayo’. Esa decisión está mal porque puede potenciar el Chaco de manera sostenible”, lamentó.

Señaló que organizaciones pretenden condenar a los indígenas y quieren que vivan como estuvieron hace muchos años. “Ellos (los indígenas) deben estar trabajando la tierra y no estar mendigando comida en Asunción. Eso es discriminatorio porque les impide desarrollarse. Las ONG dicen que los indígenas deben vivir al igual que sus ancestros”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que durante su gobierno defenderá los intereses de Paraguay y de los paraguayos. “El que nos quiere regalar plata, perfecto, pero nunca más donación para hacer la agenda de otros países”, sentenció.

Ni Estados Unidos, ni China

Agregó que en el gobierno se debe aprender a decir “no” porque todas las organizaciones tienen un interés. Destacó que marcar el lineamiento de Paraguay consiste en perder la timidez y defender al país. “Nosotros nos aliamos a Paraguay, no nos aliamos a Estados Unidos ni a China.

Sobre Estados Unidos, recordó una conversación que tuvo con Victoria Nulan, Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, y ella destacó la importancia de las relaciones de Paraguay con Taiwán. “Yo voy a defender las relaciones con Taiwán no porque sea de interés de Estados Unidos, porque es mí interés y es del Paraguay”, resaltó.

Por otro lado, sobre la situación de relaciones con China, Peña advirtió que si Paraguay va a los brazos de China, hará que la economía se convierta más primaria. “Nosotros que tenemos gran capacidad de producción como carne y soja, ellos lo van a absorber y nos van a inundar de materiales manufacturados. Ellos no respetan las bases laborales que nosotros sí respetamos”, destacó. Agregó que a veces no se respetan los contratos que se realizan y Paraguay no puede permitir eso.

Paraguay podría generar un 12% del PIB en un año

Peña destacó que Paraguay puede ser protagonista en los próximos años en la captura de carbono y recordó a los representantes del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski; y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni por haber defendido el Paraguay frente a las organizaciones sobre cuestiones medioambientales.

Destacó que en los próximos años Paraguay podrá tener tres plantas de celulosa que podrá potenciar la economía. La primera generará un aumento de PIB por año adicional del 4%. “Nosotros estamos hablando que se puede generar un 12% del PIB anual. Esto implica que se puede reforestar un millón de hectáreas en el Paraguay”, dijo.

Peña habla de garrote político

En otro momento, Santiago Peña recordó que el político Eduardo Petta había dicho que Mario Abdo armó un equipo de ex fiscales, entre ellos René Fernández, Arnaldo Giuzzio y Emilio Fuster, para perseguir a Horacio Cartes. “¿Por qué utilizaron la Seprelad? Porque luego del papelón de Giuzzio en el Congreso, necesitaba que se le de cobertura y se armó un mamotreto. Incluso la publicación de mi salario en una institución privada”, denunció.

Aclaró que, cuando él estaba a cargo de las instituciones, jamás pensó usar informaciones con un fin político. “Me parece una aberración, por eso critiqué como afectado”, dijo. Peña agregó que conoce bien el rol de las instituciones y la importancia y delicadeza de eso.

Educación, salud y generación de empleo, ejes principales

Santiago Peña subrayó que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y en qué va a trabajar durante su gestión de gobierno. “Va a ser todo un desafío para la gente que va a trabajar conmigo. Habrá un fuerte involucramiento del presidente de la República en todos los temas”, señaló el futuro mandatario.

Su gobierno estará enfocado principalmente en el mejoramiento de la educación, la salud y la generación de empleo, según refirió.

Destacó que en el tema de educación va a trabajar personalmente. Recordó sus tiempos como ministro de Hacienda cuando se inició el proceso de transformación en la educación. Señala que conoce la situación porque anteriormente estuvo debatiendo con actores del sector sobre un salto cualitativo.

Sobre la generación de empleo, Peña pretende desburocratizar el Estado. “Qué sea más ágil el proceso de financiamiento y movernos con agilidad y no a como se mueve el Estado”, resaltó alegando que fue una falencia en el gobierno actual. “Por eso tenemos esos votos a Paraguayo Cubas, es una luz en el tablero y si no respondemos va a ser un problema más adelante”, refirió.

Invitó a las personas que buscan ayudar en su programa de gobierno. “Quien quiera venir a apoyar los proyectos y agenda de Paraguay, es bienvenido. La negociación y el diálogo deben existir”, dijo Peña.

Santiago Peña no habla con Mario Abdo

El presidente electo mencionó que políticamente habrá muchos movimientos en las próximas semanas. “Tengo pendiente una conversación con el presidente del Congreso. Él tiene aspiraciones y ha sido un aliado del Presidente de la República. La ecuación va a cambiar”, alegó.

Aseveró que hay puentes abiertos con los demás actores políticos para trabajar en conjunto; sin embargo, aclaró que no va a tener en su gabinete a personas que lucharon en contra del Partido Colorado.

Sobre conversaciones con Mario Abdo, dijo que no logra conversar con él, a pesar de haber solicitado anteriormente. “El último intento fue luego de las internas del Partido Colorado, le pedí una reunión y no aceptó.

Partido Liberal vive una crisis dañina, analiza

Peña también se refirió sobre el Partido Liberal. Dijo que en sus 20 años que fue afiliado, jamás fue capaz de cautivar su atención. “Creo que el Partido Liberal está viviendo una crisis, que es dañino”, dijo. Aseveró que ahora se vive el punto más bajo del Partido Liberal y espera que sea el inicio de una renovación.

Por otro lado dice que se siente asustado porque, en un modelo bipartidista, uno de esos partidos está en picada y da pie a un caos político tremendo.