Diputado liberal valoró explicación técnica de Fernández Valdovinos sobre Ministerio de Economía

El diputado liberal Carlos Pereira se mostró satisfecho de que el ministro de Hacienda designado por Carlos Fernández Valdovinos se haya acercado este martes a la Cámara de Diputados a explicar técnicamente en qué consiste el proyecto de ley para crear el Ministerio de Economía y Finanzas.

El parlamentario recordó que, hasta el momento, ningún técnico se había acercado a explicarles detalladamente en qué consiste el proyecto de ley que pretende unificar varias de las secretarías ya existentes, de manera a ir achicando y lograr un funcionamiento más eficiente del sistema público.

El parlamentario lamentó que en todo este tiempo, siendo legisladores, se hayan enterado de los datos de esta unificación solo a través de los medios de comunicación.

Hablan de inconsistencias en artículos

Enfatizó que algunas explicaciones las obtuvo de su colega Celeste Amarilla, quien asegura que hay inconsistencias en los artículos de este nuevo proyecto de ley.

“Tengo preocupación. Lo que no queremos es que se aprueben a tambor batiente los proyectos, como este en la Cámara de Senadores. No se contemplaron muchas cuestiones y ellos dicen que por el camino van a ir seleccionando, pero yo no veo el apuro de aprobar este proyecto antes del 15 de agosto”, dijo el diputado Carlos Pereira.

A la vez, criticó que últimamente en el Congreso Nacional haya muchos votos sin tanto análisis, aprovechando las mayorías.

“Hay artículos que pueden ser inconstitucionales”

“Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, que no son contempladas en ese nuevo orden. Hay muchos funcionarios y no se contempla cómo será la unión de un sector a otro. Hay artículos clave que pueden ser atacados de inconstitucionales”, manifestó el senador Carlos Pereira.

Carlos Fernández Valdovinos se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponer el alcance del proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. Argumentó que el principal objetivo es tener un funcionamiento más eficiente del Estado paraguayo.

Aseguró que esta fusión de secretarías y achicamiento del Estado no serán de manera repentina, sino paulatinamente.

Funcionarios “no deben temer”

Por otra parte, ante el temor de los funcionarios de las instituciones públicas que podrían ser fusionadas, aseguró que no deben temer, puesto que no van a exponerse a medidas judiciales por hacer movidas muy importantes imprevistas.

El proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Senadores y la presidenta de la Comisión de Presupuesto en Diputados, Cristina Villalba, adelantó que el dictamen saldría a favor esta tarde, para que pueda tratarse la creación mañana y Fernández Valdovinos ya sea nombrado como ministro de Economía y Finanzas.