La respuesta de Pedro Ovelar ante la consulta sobre dejar que se revisen sus chats

Pedro Ovelar aseguró que no habló en las últimas horas con el fiscal Aldo Cantero, agente quien imputó a Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios de su gabinete por haber realizado una supuesta campaña de desprestigio contra Horacio Cartes.

También fue consultado sobre si entregaría su teléfono para comprobar si ordenó la imputación, luego de que se divulgaron los supuestos chats entre el abogado y el fiscal.

“Yo soy abogado, no soy un objeto de prueba, pero quién pueda y quién deba, lo podrá hacer en su momento, pero yo no soy un objeto de prueba, yo soy abogado. Mi teléfono, así como de periodistas, es sagrado”, subrayó.

Ovelar dice que filtración es un “montaje”, pero él no dejará que se revise su teléfono

Acotó que él tiene relaciones profesionales con mucha gente, por lo cual no podrá mostrar sus mensajes. Esto permitiría demostrar su afirmación de que los chats filtrados son un montaje.

“Yo, así como el periodista, no voy a poder entregar (el teléfono), y a mí me está prohibido, a mí no es que me está permitido decir o no; a mí me está prohibido”, afirmó.

Insistió que el foco es defenderle a Horacio Cartes, supuesta víctima del hecho punible que Ovelar califica como “persecución política”, y que él es un simple medio a ser afectado para perjudicar la investigación.

Pedro Ovelar se reúne con Santiago Peña

Pedro Ovelar también fue consultado sobre si suele reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, a lo que respondió que sí. Sin embargo, no quiso mencionar las fechas posiblemente por temor a que coincidan con los datos expuestos en los chats filtrados.

“Sí, Claro que sí. No quisiera hablar de mi vida personal y privada y profesional, pero sí, mantengo reuniones con el, yo soy conocido, familiar, no de ahora, sino ya de la juventud con Santiago Peña”, refirió.

Negó que habló del tema de la imputación de Mario Abdo Benítez con Santiago Peña y que incluso no tiene idea del tema por ser un trabajo profesional suyo, un trabajo que el presidente Peña no tiene ningún tipo de vinculación, más allá de la denuncia de la supuesta filtración de su información, hecho que el mismo Peña denunció, según Ovelar.

Informes fueron enviados a Estados Unidos, según Ovelar

Pedro Ovelar comparó lo realizado por el gobierno de Mario Abdo Benítez con el de Santiago Peña, y cuestionó al gobierno anterior, asegurando que el actual no se involucra en investigar los actos propios de las empresas del expresidente de la República.

“Si quisiera haber una manipulación de instituciones, se tomaría la Seprelad, actualmente a cargo de Santiago Peña y se empezarían a investigar todos los actos propios de las empresas del expresidente de la República, a ver a quién facturó, cuánto facturó, qué nivel de mercaderías él vendió, a cuánto aumentó desde que él entró antes de la Presidencia y después de la Presidencia. Nosotros no estamos en ese juego; nosotros no estamos propiciando eso; ellos sí lo hicieron”, criticó.

Agregó que en el caso de Horacio Cartes, los miembros del gobierno de Mario Abdo lo hicieron por fuera del Ministerio Público y que las informaciones de las instituciones se pusieron a la Fiscalía por requerimiento del mismo, no se remitió de manera espontánea, como si lo hicieron con el gobierno de Estados Unidos.