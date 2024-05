Desde Opama lamentan disputa entre transportistas y Gobierno, mientras pasajeros sufren pésimo servicio

Lamentó que ninguno de los responsables atina a dar una solución inmediata al problema.

Resaltó que el propio representante de Cetrapam y también el viceministro de Transporte Emiliano Fernández admiten que tenemos “un pésimo servicio, con reguladas insostenibles”, pero nunca dicen qué harán al respecto.

Cuestionó por qué los encargados del transporte público no cumplieron con condiciones tan sencillas, como publicar los horarios de salida de los buses de las paradas o el servicio nocturno.

Puntualizó que otro de los problemas es que los pasajeros no tienen voz en la instancia donde se discuten ítems como los montos del subsidio, el sistema de billetaje electrónico y otras cuestiones que hacen al servicio.

Dispuestos a apoyar Plan regional de transporte

Con relación al proyecto acompañado por el diputado Raúl Benítez (PEN) denominado “Plan regional de transporte”, para el departamento Central y Asunción, y que fue presentado por el gobernador Ricardo Estigarribia ante el Congreso, Griselda Yúdice dijo que participaron de reuniones previas y estuvieron analizando la propuesta.

Consideran que toda propuesta que apunte a mejorar el transporte público es bienvenida.

“Hoy el servicio es inhumano y esta forma de pagar el subsidio por pasajero evidentemente es ineficiente. Los transportistas dicen que no les alcanza y los pasajeros nos damos cuenta de que no funciona, entonces busquemos otra manera”, indicó.

Recordó que al asumir este nuevo gobierno, se reunieron con la autoridad del Viceministerio de Transporte y le presentaron un proyecto para cambiar la modalidad de cálculo de subsidio, y que se pague por kilómetros.

“El grueso del negocio son las horas pico”

Detalló que hoy los transportistas sacan pocos colectivos y los suben “hasta la estribera”, porque no les importa cómo viajan los pasajeros sino cobrar cada fin de mes por la cantidad de pasajeros.

“El grueso del negocio para ellos son las horas pico, y ahí nos ponen a todos hacinados. Pero si fuera por kilómetros se les pagaría por cumplir su itinerario sin importar si hay pocos pasajeros. El costo operativo del bus estaría cubierto”, argumentó Griselda Yúdice.

Creen además que al empezar a circular buses a la noche aumentará la cantidad de pasajeros automáticamente. “La gente lo que hace hoy es rebuscarse, no es que no quiera usar el transporte, sacan motos, buscan la manera. La demanda aumentará cuando haya servicio eficiente”, planteó la activista.

Manifestó que es necesario un sistema de transporte eficiente desarrollado por todos los sectores, por tanto el Gobierno central, los municipios y las gobernaciones tienen que coordinar.

Hay que exigirles un frecuencia mínima

Enfatizó que hay medidas que se pueden tomar inmediatamente y que no requieren de grandes medidas económicas. Entre ellas, exigirles a los empresarios una frecuencia mínima y que se publiquen los horarios de los buses, para que las personas no estén horas esperando sin saber si su colectivo vendrá o no.

Recordó que el Estado concesiona al sector privado, por tanto está en condiciones de exigir un mínimo de calidad en el servicio.

Sobre las amenazas de paro y la disputa entre empresarios y Gobierno, lamentó que los pasajeros estén “a merced de discusiones arreglos y chantajes”.