“¿Por qué no se movieron antes?”, cuestiona titular de la DNCP al TJSE ante conflicto por compra de máquinas de votación

La dilación por la compra de las máquinas de votación sigue generando un conflicto entre el TSJE y la DNCP, donde el titular de esta última deslindó la responsabilidad en la autoridad electoral, asegurando que todos los expedientes se responden en un plazo máximo de tres días. Precisó que el TSJE presentó su expediente el 13 de enero y volvió a remitir las respuestas en al menos seis ocasiones.

“Ellos manifestaban ayer en su comunicado que la dilación era de 52 días, entenderás que si nosotros evacuamos en 6 oportunidades, en menos de tres días, efectivamente 12 días fueron inherente a la respuesta que tiene que dar la DNCP y todo el resto del tiempo ellos son los responsables de esta dilación”, sostuvo.

Agregó que de las 32 observaciones, hoy quedan tres únicas que son las más preocupantes. Entre ellos, el de los años de experiencia requerida y el de la facturación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Citó que en el ítem de experiencia, el TSJE solicita que una empresa tenga mínimo diez contratos de desarrollo de software para algún sector gubernamental en los últimos cinco años, además de una experiencia de facturación de US$ 100 millones en los últimos tres años. ”Ahí ya hay una diferencia, porque en el mismo ítem de experiencia para un tema piden cinco años, para otro piden tres″, indicó.

Lea más: Proceso electoral está en riesgo por dilación de la DNCP, asegura titular del TJSE

Incongruencias del TSJE en requisitos para compra de máquinas

Agregó que el TSJE también pide una experiencia de al menos cinco procesos de divulgación de resultados, dentro del plazo de ocho años, y luego una experiencia de al menos cuatro desarrollos de software de votación en los últimos diez años.

“Entenderás que para el ítem de experiencia piden cuatro plazos diferentes. Lo más llamativo de todo en el ítem de experiencia de facturación de US$ 100 millones, en los últimos tres años, ellos no piden 2022, 2023 y 2024, ellos se olviden 2024, ellos piden 2021, 2022 y 2023″, precisó.

Explicó que la resolución de la DNCP que aprueba el pliego estándar para compra de bienes por parte de las convocantes del Estado paraguayo, de cumplimiento obligatorio para las 481 instituciones del Estado, dice taxativamente que en un caso de facturación, el monto tiene que ser del 25 al 50% del monto que está en juego.

Así también, en el caso de los años de experiencia exigidos, tiene un tope de cinco años, algo que se estudió a lo largo de contrataciones públicas, porque o si no, todas las convocantes juegan con esa situación para poder hacer el saco como mejor convenga al que quieren que gane.

Lea más: “Estirón de oreja” de la Justicia Electoral a Contrataciones Públicas

“No hay ningún capricho de la DNPC”, sostiene Encina

Agustín Encina aseguró que desde la DNCP no hay absolutamente ningún capricho, y que al hablar de la compra de máquinas de votación, en las cuales el pueblo va a depositar su voluntad y va a legitimar un gobierno, si el proceso no es competitivo y no es transparente, el día que algún candidato termine ganando las elecciones, el resto les va a deslegitimar.

“Va a empezar a decir que el proceso de contratación de las urnas luego ya fue una estafa para el pueblo, ese es el motivo por el cual, nosotros, lo único que queremos es velar por la competencia”, sostuvo.

Insistió en que el pliego de bases y condiciones (PBC) de la compra de máquinas de votación tiene que pasar lo antes posible, pero un cronograma electoral no puede estar por encima del cumplimiento de la ley.

“Tenemos que entender que si nosotros derogamos esta resolución para poder hacer pasar estos requisitos bastante llamativos, nosotros mismos vamos a estar violando un principio del derecho administrativo, que es el principio de inderogabilidad particular de los reglamentos generales”, refirió.



Lea más: Más del 32% de los comisionados del TSJE figuran en las municipalidades

Titular de la DNCP sostiene que no pueden cambiar resolución

Encina explicó que no pueden derogar una resolución porque no le viene bien al TSJE dentro de un capricho, “porque es un capricho”, aseveró.

“Se va a crear un caos y quiero manifestar que si nosotros jugamos este partido de poner miles de años de experiencia para que se presente una empresa, significa que el día de mañana esto no va a tener más ningún equilibrio dentro de lo que es la gestión de compras públicas en particular, porque cada uno va a colocar lo que quiera, y va a hacer y deshacer resoluciones administrativas”, mencionó.

Dijo que más de 15.000 procesos ya pasaron con las condiciones del pliego estándar de la DNCP, el único problema que tuvieron fue con el TSJE.

“Algo superpreocupante que te dijo tu invitado ayer, ‘nosotros ya estamos hablando con los partidos políticos, expresándole nuestra preocupación’. ¿Qué significa eso?, que los partidos políticos van a entonces, a pedido del TSJE, van a presionar a la DNCP para que se viole la ley”, lamentó.

Lea más: DNCP inhabilita a la proveedora del Centro de Monitoreo del billetaje

“¿Por qué no se movieron antes?”, cuestiona titular de la DNP al TSJE

Insistió que desde la DNCP quieren que se compre lo mejor. “Si nosotros abrimos una ventana para uno, se van a meter todos por esa ventana, ese es el problema, no todos pueden llegar a tener buenas intenciones, como dice tener el TSJE”, aseveró.

Concluyó diciendo que si el TSJE baja a US$ 41 millones el monto del requisito de facturación, o si ponen en los límites, o si ponen a cinco los años de experiencia, como establece los límites de la resolución, no van a tener ningún impasse.

“Y si acá, en este momento, con 52 días de atraso, como ellos mencionaban, está peligrando un cronograma electoral, tengo que hacer la pregunta más importante de todo, ¿por qué no se movieron antes? Nosotros queremos que esto salga lo mejor posible para poder minimizar justamente las protestas infundadas entre los competidores, queremos que esto pase de una y se compren las mejores urnas electrónicas que se pueda hacer este proceso finalmente y que gane la democracia finalmente”, finalizó.