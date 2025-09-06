Para Filizzola, la democracia en el Paraguay se encuentra en riesgo

El senador por el Partido Democrático Progresista Rafael Filizzola manifestó que existen serios problemas democráticos en la región, incluso en países donde reina la democracia. Apuntó que se debe tener en claro que la defensa de la democracia no es una cuestión lírica en este momento, así como tampoco una cuestión de consignas políticas.

“Ya hubo intentos de retroceso democrático en el pasado. En el 96, el golpe militar, marzo paraguayo en el 99, o este golpe militar que duró muy poco en el 2000. Pero eran contextos distintos porque la democracia en la región estaba más consolidada”, recordó el legislador.

A renglón seguido remarcó: “La democracia está en riesgo en el Paraguay, porque hay actitudes autoritarias. El propio presidente de la república, Santiago Peña, un hombre joven que no tiene vínculos con la dictadura, tiene actitudes antidemocráticas”.

“Este es el gobierno de las puertas giratorias, así como fue el gobierno de Cartes en su momento. De la empresa al gobierno, del gobierno a la empresa”, manifestó.

Otro punto de preocupación para Filizzola es la concentración de poder que existe. “Es bastante peligroso para una democracia que haya tanta concentración de poder. Poder económico, poder mediático, influencia sobre el Ministerio Público, influencia sobre el Poder Judicial, por supuesto control del Parlamento, eso es gravísimo”.

“Muchos presidentes tuvieron una mayoría importante en el Parlamento, pero eso no significaba que el Parlamento le daba cheque en blanco a los presidentes. Yo no vi nunca eso”, sostuvo.

“Y acá yo veo como que el Parlamento se automodera. O sea, la mayoría parlamentaria se automodera y le dice que sí al Ejecutivo. Entonces, tan alta concentración de poder ya es algo peligroso”, finalizó.