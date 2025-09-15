Galaverna pide expulsar a Yamy Nal de HC por “problemas psiquiátricos”

La bancada cartista se reunió esta mañana y resolvió ir a cuarto intermedio para volver a convocarse por la tarde, con el objetivo de analizar los supuestos audios en los que la senadora Norma Aquino habla con su colega Javier “Chaqueñito” Vera sobre una supuesta repartija de una donación de Taiwán e involucra a otros legisladores de Honor Colorado.

El senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna informó que pidió formalmente la expulsión de Aquino.

“Oficialmente, solicité la expulsión de la senadora Norma Aquino de la banca de Honor Colorado por sus dichos irresponsables. Como le dije a ella, se crea una fantasía en su mente, que creo que tiene problemas psiquiátricos y emocionales; entonces, la postura mía es solicitar la expulsión de la bancada del movimiento”, dijo.

Analizarán su pedido en la tarde

Comentó que en la reunión de la tarde, en prosecución del encuentro de esta mañana, se analizará su pedido. “Es muy difícil hablar con ella. Los colegas, en su mayoría, creo que están de acuerdo conmigo y veremos, tenemos una reunión de bancada un poco más tarde para ver la decisión que tomamos”, agregó.

Ante la consulta sobre quién reemplazaría a la senadora cartista en caso de que se solicite su pérdida de investidura, Galaverna respondió: “Vamos a analizar y ver qué dice la Constitución en la parte electoral. Creo que hay veces que hay sumas que restan”.

Yamy Nal, con “serios problemas psiquiátricos”

Consultado si con su pedido se confirma la veracidad de los audios, que son negados por Aquino, Galaverna indicó: “Vamos a ver, ella niega. Sigue negando, es un complot supuestamente. Ella tiene un síndrome de persecución. Repito: tiene serios problemas psiquiátricos”, señaló.

Al mismo tiempo, reveló que abordaron el tema con la senadora, pero que es “imposible hablar con ella”.