Diputado Urbieta se desmarca de la sobrina de “Lalo” Gomes

Lizany Solís Gómez, sobrina del diputado colorado abatido por la Policía durante un allanamiento Eulalio “Lalo” Gomes, desde noviembre del año pasado, durante la administración de Raúl Latorre, fue nombrada como funcionaria permanente de Diputados con un salario de G. 6.525.365. Después de pasar por varias oficinas de diputados, terminó recientemente a cargo del diputado colorado cartista Arturo Urbieta.

Su nombre trascendió luego de que se dio a conocer uno de tantos chats con su tío de diciembre del 2023 donde Lizany Solís escribió “El (h)ampa de la frontera es distinto somos todos amigos”, en el marco del informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de un operativo conjunto con Brasil que resultó infructuoso luego de que intentaron capturar al presunto narco Rolando Ronaldo Mendes Nunes, que se habría fugado tras estar oculto en una vivienda de nombre Salto Diamante, propiedad de Lalo.

“Yo realmente le conozco, yo no le conocía antes cuando ella llegó acá, le conocí después de ser diputado. Acá por los pasillos ella hace un mes prácticamente que está conmigo. Ella está como asesora jurídica, le conozco, pero cuando supe a través de los medios, a través de la prensa, yo solicite que esté a cargo de Recursos Humanos”, indicó el legislador Urbieta.

La sobrina de “Lalo” ingresó a la Cámara de Diputados comisionada del Ministerio Público en 2021 a pedido del exdiputado y actual gobernador cartista de Amambay, Juan Silvino Acosta, también salpicado por los chats de Lalo.

Al menos hasta agosto del año pasado estuvo asignada a la oficina del diputado cartista y miembro sustituto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), José Rodríguez.

Se desmarcan de la sobrina de Lalo

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) también confirmó la apertura de una “investigación preliminar” contra la funcionaria Helga Lizany Concepción Solís Gómez, medida que no tiene el peso de un sumario tal como establece la Ley Nº 7445/2025 “de la Función Pública y del Servicio Civil”.

Al menos ocho hechos relevantes detalla el extenso informe elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU) en su informe remitido a la Fiscalía con respecto a Lizany Solís Gómez.

Una de las menciones guarda relación a Kadu Cezar Machado, presunto sicario de la frontera. En una de las capturas extraídas se lee que Lizany Solís pidió a Lalo Gomes interceder ante el entonces fiscal adjunto Marcos Alcaraz sobre evidencias incautadas en 2019 en el marco de un proceso por supuesta violación de la ley de armas.

Otras acciones de Lizany Solís, ya sea por instrucciones de Lalo Gomes o su hijo Alexandre Rodrigues Gomes (imputado por presunto lavado de dinero y narcotráfico), quedaron evidenciados en un caso de presunta violación de la cuarenta del covid-19; el caso de estafa y lesión de confianza de la condenada Claudia Cuevas. Solís Gómez envió un mensaje a Lalo Gomes en el cual le menciona al fiscal Lorenzo Lezcano. “Te quería avisar nomas avisar que hablé con Lorenzo y le dije que querías hablar con él”.

Además, aparece en una foto con Aldo Pintos, comandante de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y Hugo Baptista, director de la institución.