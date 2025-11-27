Noria y Galeano continúan en la bancada de Honor Colorado, afirma Maidana

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) negó que Alfonso Noria y Erico Galeano hayan dejado la bancada de Honor Colorado, a diferencia de Carlos Núñez. Agregó que los tres siguen formando parte del movimiento Honor Colorado.
“Para nosotros, en estos momentos, Noria y Galeano siguen formando parte de la bancada y de Honor Colorado. En el caso de Núñez, no forma parte de la bancada, pero sí del movimiento”, dijo.
Incluso, mencionó que Galeano le aclaró que “nosotros pusimos a este Gobierno, cómo lo vamos a dejar a mitad de camino”.
Buscan reunirse con Cartes
Maidana señaló que Noria y Galeano le comunicaron que desean reunirse con Horacio Cartes, líder del cartismo, para tratar “algunas cuestiones políticas”. Descartó que la reunión responda a una salida de la bancada.
Según el senador cartista, los legisladores tienen “algunas inquietudes”, aunque insistió en que “son cuestiones políticas, no de ninguna otra índole, y que son discutibles”.
Añadió que la crisis interna puede resolverse mediante el diálogo.
Candidatura de Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción
Sobre la posible elección de Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), como precandidato de Honor Colorado a la Intendencia de Asunción, Maidana afirmó que acompañará su postulación si es la decisión del movimiento, pese a no votar en la Capital.
Al ser consultado sobre si la candidatura podría generar divisiones internas, sostuvo que esto se definirá en las elecciones.
También destacó que, de contar con el apoyo de referentes colorados capitalinos, la postulación de Pérez no sería una imposición.
Maidana recordó que, aunque Pérez no cuenta con bases partidarias propias, existe un antecedente similar. Mencionó el caso de Evanhy de Gallegos, con un perfil comparable, logró convertirse en intendenta de Asunción por el Partido Colorado.