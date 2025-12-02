El argumento del PLRA para pedir el retorno de papeletas

En medio de las polémicas por las sospechosas licitaciones para compra o alquiler de máquinas de votación, este martes, el Directorio del Partido Liberal recibiría la propuesta del Comité Político ampliado, que plantea volver a sistema de papeleta de votación. El Estigarribia destacó que, a su criterio, hoy es el método más seguro para garantizar la transparencia electoral y confianza.

Dijo que está particularmente de acuerdo con las papeletas y que el voto manual es “el método más transparente que pueda tener unas elecciones”.

Estigarribia sostuvo que, aunque se tarde más en conocer los resultados, la transparencia prima. Manifestó que no le “desagrada que se tarde cuatro o cinco días para saber los resultados” si esto ocurre mientras los funcionarios de la justicia electoral realicen su labor.

Papeletas para unos cargos y máquinas para otros

No obstante, señaló que la postura del PLRA no aboga necesariamente por eliminar las máquinas de votación por completo para todos los cargos, sino que busca una diferenciación basada en el tipo de elección.

El gobernador Estigarribia puntualizó la propuesta actual de la siguiente manera:

Cargos Ejecutivos: La recomendación es que el cargo ejecutivo sea 100% en papeletas. Esto incluye la elección de Presidente, Vicepresidente, Gobernador e Intendente.

Cargos Colegiados/Legislativos: El resto de los cargos puede ser “discutido” si se mantiene el uso de papeletas o si se utiliza el sistema electrónico. Estigarribia sugirió que las listas parlamentarias se voten con la máquina y la ejecutiva en papeleta.

Dudas sobre el voto asistido en las máquinas

Uno de los principales puntos de conflicto que Estigarribia señaló en torno al sistema electrónico actual es la falta de transparencia que, según él, generan las máquinas, especialmente por el voto asistido.

Señaló que desde que las máquinas se implementaron, generaron dudas. Específicamente, si una persona mayor (como alguien de 70 años) no entiende el funcionamiento de la máquina, debe entrar una persona para que le asista en el voto. Aseguró que este proceso de asistencia, manejado por la justicia electoral, conlleva que “ya te marcan el candidato y la lista”.

Aseveró que él experimentó situaciones similares durante las últimas elecciones para la gobernación y la intendencia. El gobernador de Central también dijo que existen precedentes internacionales para reforzar su posición, pues hay más de 130 países donde se votan con papeletas. “Estamos tomando esa posición de partido”, señaló.

Aunque reconoció que hay críticas, como la inquietud de que el método de papeletas pueda asegurar el fraude o menoscabar el derecho del pueblo a elegir por no permitir el desbloqueo de listas a mano, insistió en la necesidad de transparencia.