Caacupé: Lo que dijo Peña sobre la corrupción y crítica gestión en Salud

Durante la homilía de este jueves, monseñor Adalberto Martínez habló sobre la corrupción y las falencias del sistema de salud, ante la atenta mirada de Santiago Peña y sus ministros que acudieron a la celebración religiosa en Caacupé.

Luego de la misa, Peña y Martínez compartieron una breve reunión y el mandatario aseguró que hablaron sobre la importancia del diálogo.

Lea más: “La corrupción nos entristece y es cruel”, afirma Mons. Steckling en Caacupé

Con respecto a las críticas por el crítico estado del sistema de salud pública, Peña dijo que “son reales” y “no las podemos esconder”.

“El problema de la salud pública es de décadas, lo reconocemos y lo estamos enfrentando”, manifestó. El presidente dijo que están construyendo hospitales, pero no pudo justificar nada respecto a la falta de medicamentos y personal médico en todos los centros médicos ya existentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Préstamos y polladas”: el calvario por falta de medicinas en Clínicas

Peña sobre la corrupción: “nunca se acaba”

Por otra parte, el presidente respondió a las fuertes críticas respecto a la corrupción, hechas por los sacerdotes que realizaron las homilías de los últimos días en Caacupé. “Es una carrera que muchas veces nunca acaba, nunca vamos a decir en el Paraguay se acabó la corrupción, porque somos seres humanos”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, aseguró que están trabajando para luchar contra ese delito. “Yo tengo la percepción de que hoy estamos enfrentando el problema. No escondemos el problema, lo enfrentamos”, señaló y mencionó las últimas leyes promulgadas, como la Ley de Integridad y el registro unificado nacional.

Lea más: “La salud no puede ser privilegio de unos pocos”, reclama monseñor Cabello