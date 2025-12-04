Debido a viaje, Peña adelanta su presencia en la misa de Caacupé

Santiago Peña viajará el domingo 7 de diciembre con destino a Budapest para realizar una visita oficial al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido político ultraconservador. Recién volverá el 14 de diciembre, por lo cual adelantó su presencia en Caacupé esta mañana.

Lea más: “La falta de humanidad y el afán desmedido de dinero enferman al pueblo”, afirma Mons. Benítez

El mandatario acudió al novenario en honor a la Virgen de Caacupé, en compañía de la Primera Dama Leticia Ocampos. Además, una gran comitiva integrada por sus ministros y parlamentarios de Honor Colorado también acudieron para la misma celebración religiosa que cada año reúne a miles de compatriotas de todo el país.

Entre los presentes, se encuentran el ministro de Defensa Nacional, Óscar González; el titular de Educación, Luis Ramírez; la ministra de Obras Claudia Centurión y Raúl Latorre, presidente del Congreso Nacional.

Sus allegados lo aguardaron fuera del espacio reservado para las autoridades, mientras el monseñor Adalberto Martínez ya daba inicio a la celebración. Al ingresar, Peña y la Primera Dama saludaron a varios fieles que acudieron a la Basílica para la misa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “La salud no puede ser privilegio de unos pocos”, reclama monseñor Cabello

El mensaje de la Iglesia: No al asistencialismo

Monseñor Martínez aprovechó la presencia del mandatario para resaltar la necesidad de asistir íntegramente a los más vulnerables, campesinos, indígenas, niños y enfermos “que mueren esperando insumos y medicamentos en los hospitales”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su homilía, también destacó a los jóvenes utilizados por el crimen organizado y sometidos a una adicción a las drogas, “sin condiciones para su rehabilitación”.

Lea más: “La corrupción nos entristece y es cruel”, afirma Mons. Steckling en Caacupé

“Los que emigran del campo a la ciudad, viven hacinados, sin servicios públicos suficientes, sin empleo digno, ancianos abandonados y otros rostros ‘sufrientes’ en nuestra sociedad”, manifestó.

También resaltó que los Obispos del Paraguay se dedicaron a promover “el bien común” para toda la población. “Para que el compromiso con el pobre no quede en asistencialismo, sino en inculcar la conciencia de que toda persona y todos los grupos de nuestra sociedad pueden alcanzar todos los bienes que necesitan para una vida plena, sana y feliz”, reflexionó ante la atenta mirada de las autoridades presentes.

También pidió Justicia para los afectados por la “Mafia de los Pagarés”, que provocó sufrimiento, dolor y pérdidas irreparables para cientos de compatriotas.