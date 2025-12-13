Política
Oposición anuncia marcha para el lunes contra reunión secreta y cartismo “narcomafioso”

Referentes y autoridades de partidos políticos opositores en la sede del PLRA ayer de tarde.
En repudio a la reunión secreta de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otros partidos políticos opositores resolvieron convocar a todas sus fuerzas y a la ciudadanía en general a una marcha para este lunes 15, a las 09:00, frente a la sede del Poder Judicial.

Por ABC Color

La exsenadora Kattya González, quien lleva una acción de inconstitucionalidad para volver al Congreso, sostuvo que el encuentro secreto es un verdadero escándalo que habla de una grave crisis que afecta a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y a la independencia de poderes.

Sostuvo que esta reunión secreta tuvo una agenda para cancelar a actores políticos de la oposición y la disidencia política así como acordar sentencias.

Subrayó que se está negociando con los ministros de la Corte el tener amedrentados, sofocados y asfixiados a actores que pueden hacerle sombra a este cartismo “narcomafioso”.

Lea más: Colegio de abogados repudia reunión secreta en Mburuvicha Róga y pide renuncia de ministros

Hizo un llamado a los gremios de trabajadores, a los empresarios, a los estudiantes de todas las universidades “que tienen que entender que el compromiso cívico es muy importante”. Anunció la presencia de las víctimas de la mafia de los pagarés, jubilados de Instituto de Previsión Social (IPS) y otros sectores.

Convocatoria a movilización hecha por la oposición para este lunes 15 a las 9:00 frente al Palacio de Justicia de Asunción.
En la reunión en la sede del PLRA estuvieron presentes: el exsenador Sixto Pereira, (Tekojoja), la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Ermo Rodríguez de Paraguay Pyahurá.

Lea más: Abogados del Alto Paraná repudian reunión secreta de ministro de la Corte con Peña

Asistieron también: Josefina Benítez (PRF), Pedro Almada (Frente Amplio), Oti Sánchez (Partido de la A), Francisco Arrúa (Yo Creo), Rogelio Benítez (Participación Ciudadana), Edgar Segovia (País Solidario) y el anfitrión Hugo Fleitas, titular del PLRA.