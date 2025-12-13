Oposición anuncia marcha para el lunes contra reunión secreta y cartismo “narcomafioso”

La exsenadora Kattya González, quien lleva una acción de inconstitucionalidad para volver al Congreso, sostuvo que el encuentro secreto es un verdadero escándalo que habla de una grave crisis que afecta a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y a la independencia de poderes.

Sostuvo que esta reunión secreta tuvo una agenda para cancelar a actores políticos de la oposición y la disidencia política así como acordar sentencias.

Subrayó que se está negociando con los ministros de la Corte el tener amedrentados, sofocados y asfixiados a actores que pueden hacerle sombra a este cartismo “narcomafioso”.

Hizo un llamado a los gremios de trabajadores, a los empresarios, a los estudiantes de todas las universidades “que tienen que entender que el compromiso cívico es muy importante”. Anunció la presencia de las víctimas de la mafia de los pagarés, jubilados de Instituto de Previsión Social (IPS) y otros sectores.

En la reunión en la sede del PLRA estuvieron presentes: el exsenador Sixto Pereira, (Tekojoja), la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Ermo Rodríguez de Paraguay Pyahurá.

Asistieron también: Josefina Benítez (PRF), Pedro Almada (Frente Amplio), Oti Sánchez (Partido de la A), Francisco Arrúa (Yo Creo), Rogelio Benítez (Participación Ciudadana), Edgar Segovia (País Solidario) y el anfitrión Hugo Fleitas, titular del PLRA.