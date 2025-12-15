Hoy se realiza marcha en repudio a reunión secreta

El presidente de la CSJ, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del JEM, César Garay Zuccolillo; los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, se reunieron recientemente de manera secreta en Mburuvicha Róga con el mandatario Santiago Peña, que contó con la presencia del titular de la ANR, Horacio Cartes.

La reunión fue clandestina y no figuraba en la agenda presidencial. Luego de conocerse que hubo ese encuentro, los magistrados argumentaron que hablaron de “temas administrativos y relacionados con el presupuesto”.

Sin embargo, el secretismo generó toda clase de especulaciones, por lo que varios referentes de la oposición anunciaron que se movilizarán para exigir una justicia independiente. La protesta será hoy desde las 09:00, frente a la sede del Poder Judicial, en Asunción.

Representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de Tekojoja, de Cruzada Nacional, de Yo creo, Paraguay Pyahurã, País Solidario, Participación Ciudadana, entre otros, expresaron total repudio a dicha reunión secreta.

Para frenar las especulaciones, en la última sesión de la Corte el ministro Eugenio Jiménez admitió la reunión secreta con el presidente Santiago Peña y que supuestamente contó con la presencia de Horacio Cartes. Ese último punto fue omitido por el magistrado.

“Debo decir que la mentada reunión con el presidente de la República, reitero, con el presidente de la República, ha sido realizada a iniciativa de la Corte y por pedido de algunos ministros, me incluyo”, había dicho Jiménez.

Acceso a la información

En ese contexto, un grupo de abogados presentó el escrito amicus curiae, para respaldar la solicitud de acceso a los registros de visitantes de Mburuvicha Róga.

La acción es hecha luego de que un Juzgado Penal de Sentencia rechazara un amparo constitucional que solicitaba la liberación de esos registros.

El pedido surgió tras la investigación periodística de “Los sobres del poder”, pero que tomó más fuerza luego del escándalo de la reunión secreta con los ministros.