BCP adjudicó millonaria licitación a exsocia de Santi Peña vía excepción

El pasado 3 de diciembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) firmó un nuevo contrato por valor de G. 1.035 millones con la empresa itti Saeca, tras la realización de un llamado por vía de excepción y sin competidores, para la provisión de horas de soporte técnico para el software de gestión “SoftExpert”, utilizado por la entidad.

La empresa beneficiada, iitti es propiedad del Grupo Vázquez Sae, ex-socia de Santiago Peña en ueno Holding Saeca y donde, antes de asumir, el presidente de la República declaró tener bonos por G. 350.000.000.

Además, según consta en documentaciones oficiales, la empresa “amiga” es la única firma autorizada por Softexpert Software SA, propietaria del software y sus soluciones, para ofertar las licencias, evidenciando una grave dependencia tecnológica.

La contratación por excepción, identificada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) bajo el ID 464410 y la denominación “Servicio de soporte técnico para SoftExpert” fue adjudicada a itti Saeca por un monto máximo que asciende a G. 1.035.225.344.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Práctica se repite

El Directorio del BCP había resuelto el 11 de setiembre de 2025 acreditar los supuestos de excepción basados en el artículo 40 de la Ley N° 7021/22.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras esto, el llamado fue publicado el 18 de setiembre de este año y las ofertas se recibieron hasta el 30 del mismo mes. El BCP utilizó contratos previos como un presupuesto de itti para definir el precio referencial, el cuál coincidió exactamente con el precio finalmente contratado.

La empresa “amiga” del entorno presidencial fue la única que se presentó al llamado. Al ofertar, itti presentó una póliza de seguro emitida por ueno Seguros, entidad integrante del mismo holding corporativo, con una cobertura asegurada por G. 51.8 millones.

La adjudicación se concretó el 31 de octubre pasado vía Resolución N° 30 del Directorio del BCP firmada por Carmen Rodríguez, Liana Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y el ex Procurador General de la República, Marco González Maldonado.

El contrato fue finalmente firmado el pasado 3 de diciembre. Por parte de itti se presentaron Guillermo Vázquez Muniagurria y Luis Ernesto Angulo Rivera, ambos directivos de la entidad privada.

En representación del BCP firmaron el gerente general, Walter Zárate Almirón y el miembro titular del directorio, Miguel Mora.

En todo el proceso, Carlos Carvallo Spalding, presidente del BCP y expresidente de ueno Bank entre 2021 y 2023, habría evitado intervenir en los actos administrativos del llamado.

El contrato tendrá una vigencia de 24 meses. La provisión de los servicios se prevé en dos grupos. Uno es por contrato cerrado, valuado en un servicio mensual de G. 34.931.806, sumando así G. 838.363.344.

El segundo grupo del contrato prevé soporte por hora y contrato abierto, previendo una cantidad mínima de 191 y máxima de 383 horas, valuada cada una en G. 514.000 y un total de máximo de G. 196.862.000.

Intentamos obtener la versión de Carvallo al celular con terminación 224, sin obtener retorno.