Proyecto de “Bachi” de senaduría vitalicia no es del interés de la población, según diputado colorado

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) presentó un proyecto de ley que busca reglamentar la senaduría vitalicia y justificó que es para que “expresidentes tengan una vida activa en la política” y negó que haya sido un pedido del expresidente de la República, Horacio Cartes, líder de su movimiento y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El cartismo ya intentó en el pasado cambiar la Constitución Nacional con una enmienda para habilitar la reelección que desencadenó violentas protestas que terminaron con el atropello de la Policía Nacional a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el asesinato del dirigente Rodrigo Quintana a manos de agentes.

Para Daniel Centurión, diputado colorado disidente, la propuesta de su correligionario es un tema que no le interesa a la población, que está pensando en Navidad y si va a tener por lo menos un muslo de pollo y arroz en su mesa.

“Se habla tanto el crecimiento económico, de la estabilidad macroeconómica, pero; sin embargo, a la población trabajadora no le llega ese bienestar y meter este tema hasta me huele a cortina de humo, como si se está tratando de desviar la atención de otros temas que ya están instalados y que desgastan al gobierno, o peor aún, algo que por ahí quieran meter y utilizar esto como un elemento de distracción”, afirmó.

Constitución es clara

Según argumentó Núñez, lo que busca con su proyecto es paliar la falta de una reglamentación adecuada del artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el cuórum. Tendrán voz, pero no voto”.

La iniciativa podría beneficiar a los expresidentes Horario Cartes y Nicanor Duarte Frutos, quienes se candidataron y fueron electos senadores, pero no llegaron a asumir su banca, así como también a Mario Abdo Benítez.

Daniel Centurión dijo que desconoce los detalles planteados por Núñez, pero le es claro lo que dice la Constitución Nacional, donde en el artículo 189 utiliza un término imperativo que no deja lugar a dudas.

“Salvo juicio político, que fue el caso del expresidente Fernando Lugo, hoy la Constitución Nacional le pone un corsé a este principio, así que es irrenunciable. Yo creo que es inviable el planteamiento de cualquier tipo de modificación a la Constitución Nacional, sea vía enmienda, vía reforma, y si llegan a hacer eso, va a ser va a ser una situación temeraria, así como está el gobierno hoy, el desgaste que tiene el gobierno y la población está atenta, está muy sensible y cuidado al gobierno con pisar el palito y hacer este tipo de situaciones”, advirtió.

Finalmente, aseguró que querer implementar una reglamentación a la senaduría vitalicia sería, en principio, violar la Constitución Nacional.

Núñez en su argumento dijo que se debe respetar lo que dijo el Poder Judicial, custodio de la Constitución Nacional, cuando resolvió que las inhabilidades deben estar expresamente en la Constitución o en la ley. Coincidentemente, la presentación de este proyecto se dio días después de la reunión secreta de seis ministros de la Corte con Santiago Peña y Horacio Cartes.