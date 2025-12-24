Diputado revela nuevas alarmantes cifras sobre firma de exsocios de Santi

“Al cierre de septiembre de 2025, ITTI reporta ‘Anticipos de clientes’ por G. 823.438 millones (aprox. US$ 122 millones). Sigue aumentando descomunalmente. ¿Es este el destino de los fondos públicos del IPS depositados en ueno bank? ¿Hay financiamiento intragrupo encubierto fuera del límite del 20%?”, dice la primera parte del posteo del diputado colorado disidente Mauricio Espínola a través de su cuenta en X. La publicación la hizo luego del análisis de los estados financieros de la empresa Itti Saeca, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE, representado por Federico Miguel Vázquez.

El legislador, precisamente, días pasados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional un proyecto de pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) porque la sospecha que tiene es que la citada empresa estaría siendo fondeada con recursos del banco ueno. Esta última entidad financiera es también parte del conglomerado que hasta abril de este año era socio comercial del presidente Santiago Peña.

“BCP/SIB (Superintendencia de Bancos) e IPS (Instituto de Previsión Social) deben aclarar, con trazabilidad y control de partes vinculadas”, agrega el posteo del diputado Espínola.

El legislador igualmente hizo referencia al último anuncio del banco ueno. “El súper anuncio del nuevo accionista no es ni el 30% de los anticipos recibidos por ITTI???? , así de alarmante podría ser la situación. Qué banco que tenga 0,7 de índice de intermediación va a buscar accionista si en teoría debería estar nadando en liquidez?” (sic), ironizó en su publicación.

Una maniobra

Un primer estudio técnico de los balances de la empresa Itti hizo que el diputado Mauricio Espínola presentara un proyecto de pedido de informes al BCP. El legislador en su solicitud explicó lo que sería la maniobra en el uso desproporcionado de la figura de “anticipos por compras”. Se trataría de un mecanismo para transferir fondos a empresas vinculadas sin pasar por los límites legales establecidos, argumentó.

La normativa bancaria fija un tope del 20% del patrimonio efectivo para cualquier tipo de crédito otorgado a empresas o personas relacionadas con el banco. “Sin embargo, el estudio revela que algunos desembolsos registrados como “anticipos por compras de bienes y servicios” (una cuenta operativa del rubro Créditos Diversos) que funcionan en la práctica “como préstamos encubiertos, especialmente cuando se realizan a empresas del mismo grupo económico”, agregó como fundamento en el proyecto para pedir informes a la banca matriz.

Dijo que el análisis sostiene que estos anticipos son créditos en sentido económico, porque implican dinero entregado por el banco a una contraparte que debe devolverlo o entregar un bien o servicio. Por lo tanto, deben computarse dentro del límite del 20%, tal como exige la Ley Nº 5787/16 y la Resolución Nº 3/2017 del Banco Central del Paraguay (BCP).

Dicha resolución en el inciso a.2 establece el límite global para personas vinculadas: “Sin perjuicio de las demás limitaciones que resultan de las leyes 861/96 y 5787/16, el total de los créditos que una entidad del sistema financiero otorgue a personas físicas o jurídicas vinculadas de manera directa o indirecta a su propiedad, o a su gestión, conforme los artículos 46 de la Ley Nº 861/96 y 47 de la Ley Nº 5787/2016, no puede exceder de un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) de su patrimonio efectivo”.

La presentación del diputado Espínola, igualmente, menciona que el informe técnico alerta sobre señales de riesgo que ya han sido observadas por auditores públicos y privados: anticipos que se renuevan sin justificación, montos desproporcionados, falta de documentación de respaldo y saldos que permanecen abiertos durante meses o años. Estas prácticas pueden indicar financiamiento intragrupo disfrazado, afectando la solvencia del banco y la transparencia del sistema, se añade en la documentación.

Para ejemplo, está que al cierre de 2024 Itti consignó en su balance altos pasivos en cuyo desglose se obtiene un alto porcentaje que deriva de los ingresos diferidos. El detalle muestra que ese año Itti consignó que los ingresos diferidos a corto plazo eran de G. 101.575 millones, mientras, a largo plazo, de G. 400.000 millones.

Esta última cuenta para el 30 de setiembre de 2025 trepó a G. 635.503 millones. El informe de la calificadora de riesgos Solventa & Riskmétrica señaló que los ingresos diferidos consignados por Itti Saeca corresponden principalmente a los anticipos recibidos por ueno bank para el desarrollo de sistemas.

El pedido específico

A partir del argumento descripto en su pedido, el diputado Mauricio Espínola enumeró puntos específicos que deben ser contestados por el BCP en el cumplimiento de las normas legales. En ese sentido, aparece como primer ítem que la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay indique de qué manera verifica que los anticipos por compras de bienes y servicios otorgados a personas o empresas vinculadas sean computados dentro del límite legal establecido para créditos a vinculados, conforme a la normativa vigente.

Luego, se pide que se expongan los mecanismos de control, supervisión y auditoría vigentes destinados a impedir que los anticipos por compras de bienes y servicios sean utilizados como préstamos encubiertos o como mecanismos de financiamiento intragrupo orientados a eludir los límites legales aplicables.

Y, por último, que se precisen las sanciones administrativas, correctivas o disciplinarias correspondientes cuando un anticipo por compras de bienes y servicios no sea regularizado dentro de los plazos previstos.

El pedido de informe, en caso de ser aprobado, debe tener respuesta en un periodo de quince días.

Solicitud para la previsional

El diputado Espínola también presentó un proyecto de informes para el IPS. A este se le requiere explicar qué criterios utiliza para evaluar la seguridad, solidez y solvencia en los que se basarían para concentrar gran parte de los depósitos de fondos del IPS en Ueno.