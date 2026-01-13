Precio de la carne: importación de vientres vacunos con créditos de AFD para aumentar producción

El Poder Ejecutivo realizó varias reuniones tanto con frigoríficos que operan en el país, como con productores para analizar estrategias que bajen los precios de la carne vacuna en el mercado local y que la misma sea más accesible al consumidor paraguayo.

Según representantes y referentes del sector privado, la disminución del hato ganadero influenció en el precio de la carne, lo que se dio debido a los mercados abiertos para la exportación, así como las condiciones climáticas y otros factores.

Hoy se realizó una reunión en la Comisión Permanente del Congreso Nacional, de la que participaron el presidente, Colym Soroka, el presidente de la ARP, Daniel Prieto Davey y el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín Camperchioli.

Durante la misma analizaron la propuesta del Poder Ejecutivo de habilitar créditos de la AFD para productores de ganado vacuno, a fin de que estos puedan importar vientres vacunos y aumentar así su producción.

Periodo de dos años de gracia

Soroka celebró la misma, aunque aclaró que aumentar la producción no significa que se reduzca directamente el precio, pero destacó que es un factor importante que podría generar esta condición de la proteína roja paraguaya.

“Es espectacular. Nosotros tenemos un gran una crisis en la nación paraguaya con relación a la parte de producción. Perdimos gran parte en años anteriores los vientres en el hato ganadero. Al perder los vientres en el hato ganadero, nuestra producción se vio limitada. Hoy, la reunión específica justamente es por eso. Inclusive, estamos hablando de hacer un protocolo de facilidad de importación de vientres”, afirmó y recordó que actualmente hay buenas ofertas en el mercado internacional de vientres vacunos.

Dicho protocolo propuesto incluiría créditos de la AFD para comprar vaquillas de reproducción, inclusive importarlas, aunque puntualizó que estos préstamos deben tener un periodo de gracia de al menos dos años para empezar a pagarlos.

“¿Cómo vos pagás tu crédito si todavía no produce ese animal? Por eso los dos años de gracia que se habla, no es que sea necesario. Sin esos dos años de gracia es imposible que ningún productor pueda pagar el desafío de aumentar su hato ganadero en el sistema”, señaló.

Fuerte crítica a frigoríficos extranjeros

El senador criticó a los frigoríficos extranjeros, acusándolos de manipular los precios, ya que la carne en las granjas están entre G. 10.000 y G. 13.000 el kilo, por lo que estos aprovechan para pagar lo menos posible al productor y “reventarle” al consumidor final en las góndolas. Además, ve necesaria la intervención del Estado.

“Estamos pues en esa payasada siempre de que ‘ay, se va a inmiscuir el Estado’, pero puede categórico entrar. Tiene que entrar fuerte, no tiene que tener miedo. Hay que entrar fuerte. Porque siempre el capitalismo extremo y para más son personas que ni siquiera dejan su ganancia acá en Paraguay. Los frigoríficos del Paraguay, aplaudo, porque ellos invierten, se queda en Paraguay y los otros no”, concluyó.

La propuesta plantea que aumenten los fondos de la AFD para estos créditos, eliminar la burocracia para acceder a los mismos y adecuar las condiciones de importación para cumplir con los requisitos sanitarios.

Por su parte, el presidente de la ARP, dijo que recibieron “con muy buenos ojos” este instrumento nuevo que con el que tratarán desburocratizar el trámite, hacer que sea rápido y, ágil para el sector productivo.

“Ahí el productor que desea utilizar este instrumento tendrá la posibilidad o de retener un vientre o de realizar una importación, pero finalmente es un instrumento más para el sector productivo”, destacó.

Así sería el crédito de la AFD

El monto inicial sería de US$ 5.000.000 que serviría para la compra de 5.000 vientres en el mercado internacional.

Para el representante de los ganaderos, agregó que el precio de la carne también aumentó por la demanda mundial, por lo que con el aumento de la faena se supondría que se quede más producto en el país, lo que haría que los precios no se disparen.

Otro dato que brindó Prieto es que el consumo de carne en capital aumentó 6% y 13% en el interior, y que el promedio de consumo de carne es de 26 kilos per cápita. El hato ganadero actual está alrededor de 13 millones de cabezas y con la propuesta de los créditos de la AFD quieren llegar a 16 millones de cabezas.

Además, buscan mejorar la previsibilidad, otro factor que influencia en el precio de la carne, para lo que uno de los mecanismos más rápidos sería la importación.

“Desde la rural lo que hacemos es trabajar en instrumentos, después son negociaciones particulares, son iniciativas privadas que cada uno va a sentirse cómodo de realizarlo o no”, dijo.

Los créditos se darían a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) de hasta 8 años con 2 años de gracia.