Senabico y Juventud registran aumentos de más del 300% en viáticos y pasajes

El cuadro comparativo elaborado a partir de los datos de los Presupuestos Generales de la Nación (PGN) de los años 2024, 2025 y 2026 revela que en dos dependencias de la Presidencia de la República se dispararon para arriba los rubros de pasajes y viáticos. Se trata de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de Teresa Rojas y Salma Agüero, respectivamente.

Según el análisis, Senabico tenía un presupuesto aprobado de G. 45.551.100 para ese rubro en 2024. Para 2025, la cifra trepó a G. 180 millones y para 2026 llegó a más de G. 213 millones. Este incremento entre 2024 y 2026 representa un 369%.

En el caso de la Secretaría de la Juventud, las cifras presentan un aumento más significativo. En 2024 para el rubro de viáticos y pasajes se previeron más de G. 110 millones, mientras que para 2025, G. 100 millones.

Para este año la previsión de gastos para ese rubro ya subió a G. 476 millones. Es decir, un 330% de incremento en cuestión de dos años, de acuerdo al comparativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros aumentos

La verificación de los presupuestos igualmente evidencia otras oficinas dependientes de la Presidencia de la República con aumentos para pasajes y viáticos. Es el caso de la Orquesta Nacional de Música Popular, cuyo director es el maestro Luis Alberto Álvarez, que de G. 36 millones en 2024 pasó un presupuesto estimado de G. 108 millones para este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incremento es de 202%.

Otra dependencia con notoria subida es la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, a cargo de Édgar Ruiz. Esta oficina, en 2024, tenía un presupuesto aprobado de G. 1.986 millones para pasajes y viáticos. En 2025, la cifra trepó a G. 5.390 millones y para 2026 la previsión llegó a G. 5.415 millones.

El aumento es de 172%, en un periodo de dos años.

Otras secciones a cargo del presidente Santiago Peña con incrementos son la Agencia Espacial del Paraguay, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyos titulares son General Osvaldo Almirón, Javier Viveros y Jalil Rachid, respectivamente.

En el caso de la Agencia Espacial el aumento es de 153% entre 2024 y 2026. En el primer año fueron aprobados inicialmente G. 113 millones; para 2025, G. 251 millones y para este año, G. 288 millones.

La Secretaría de Políticas Lingüísticas, por su lado, en 2024 tenía un presupuesto de G. 136 millones; para 2025, G. 266 millones, mientras que para este año quedó en el monto inicial de G. 283 millones para pasajes y viáticos.

Por su parte, la Senad en 2024 tenía previsión original de G. 550 millones; para 2025 subió a G. 1.550 millones y para este año quedó en G. 1.086 millones para pasajes y viáticos.

Todos estos incrementos en el presupuesto se dan mientras el presidente Santiago Peña intenta instruir a la población en general con “tips” de ahorro.

Las que bajaron

Existen también oficinas de la Presidencia de la República que tuvieron leves disminuciones en sus presupuestos en concepto de pasajes y viáticos.

Una de ellas es la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a cargo de Adriana Ortiz, que de G. 534 millones en 2024 bajó a G. 420 millones para este año.

Otras dependencias con bajas son: Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyas autoridades son Yody Marlene Ledesma y María Victoria Sosa.

La Secretaría Nacional de Deportes (SND), a cargo de César Ramírez, asimismo registró una baja muy evidente entre los presupuestos aprobados y publicados por cada año para pasajes y viáticos. De G. 2.677 millones en 2024 bajó a G. 841 millones para este año, según los documentos.