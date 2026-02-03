Jubilación vip: parlamentarios piden más tiempo para reformar su caja

La reunión entre parlamentarios y autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo volvió a instalar en el centro del debate público la jubilación VIP, un tema que irrita a la ciudadanía y expone el rol del Estado como patrón de autoridades electas.

El encuentro dejó que no existe consenso político para eliminar el aporte estatal a la Caja Parlamentaria, propuesta del diputado Raúl Benítez (independiente).

La exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), presidenta de la caja legislativa, sostuvo que la reforma no se impulsa por una crisis, sino por recomendación de un estudio actuarial. “La caja no está deficitaria, no tenemos problemas de liquidez. Con estas modificaciones llegamos al 2040 con piloto automático. Lo que buscamos es darle más vida y previsibilidad al sistema”, dijo.

En la misma línea, el exdiputado Mario Morel Pintos (ANR), miembro de la Caja Parlamentaria, aseguró que con el último estudio actuarial el fondo tiene proyección hasta el 2034 y que, con “pequeñas modificaciones”, podría extenderse hasta el 2040.

Durante la reunión, fracasó el pedido de los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Hugo Meza (ANR, B), quienes plantearon la necesidad de realizar una sesión extraordinaria en Diputados éste jueves, para tratar los proyectos de reforma de la caja legislativa.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) introdujo un debate más de fondo al cuestionar el concepto de justicia que rodea la discusión y el papel del Estado como patronal: “¿Los jueces y ministros de la Corte no tienen aporte del Estado? ¿Los funcionarios del Ejecutivo no lo tienen? ¿Por qué sería anticonstitucional solo en el caso de los parlamentarios?”, planteó.

Pidió tres a cuatro meses para tocar la jubilación vip

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) cuestionó que se intente tratar la reforma de la Caja Parlamentaria “a las apuradas” y propuso un plazo de tres a cuatro meses para un análisis integral. “En vez de tomar esta crisis como una oportunidad para pensar una reforma profunda del sistema jubilatorio, queremos apagar el incendio rápido. Así vamos de crisis en crisis”, advirtió.

El senador Dionisio Amarilla (PLRA) defendió la sostenibilidad detalló que la Caja genera alrededor de G. 53.000 millones anuales en ingresos genuinos, provenientes de: G. 36.000 millones en intereses por préstamos otorgados, G. 17.000 millones por aportes de legisladores activos y jubilados. Mientras que los pagos anuales a jubilados y pensionados rondan los G. 34.000 millones, lo que deja un superávit.

“El Estado, un mal patrón”

El senador Sergio Rojas (PLRA) afirmó que uno de los principales problemas que se tienen con las cajas es porque “el Estado es un mal patrón”.

“Acá se dice ¿porqué el aporte del Estado? ¿quién es tu patrón? El Estado, y ¿aporta tu patrón? no, por eso es que colapsan varias de las cajas. El Estado no aportó con las fuerzas públicas, entonces creo que en la modificación no hay que poner aporte como si fuese que es un beneficio del Estado no, yo creo que el patrón que es el Estado tendría que aportar el mismo monto del descuento y tenemos que hacerlo en forma oficial eso, el problema principal de nuestra caja hoy es que el Estado es un mal patrón”, dijo el senador.

Indicó que se debe modificar la propuesta legislativa y que el Estado sea el patrón. “Tenemos que llevar la edad mínima así como dice el Ministerio de Economía y que el Estado sea un buen patrón”, afirmó el senador liberal.

“Se patea la pelota”, dijo Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez (independiente), autor del proyecto de ley que elimina la Caja Parlamentaria, dijo que la discusión central no es solo financiera, sino jurídica. Indicó que con las reformas a la juvilación vip solo se pateará la pelota.

Benítez fue tajante al señalar que si la caja parlamentaria no se elimina o no se reforma de manera integral, terminará siendo financiada en un 100% por el Estado.

Para el diputado, la reforma actual no resuelve el problema, sino que lo posterga. “Lo que se está haciendo es patear la pelota”, afirmó, señalando que, aunque la ley establezca que no habrá aporte estatal, en un horizonte de 10 o 15 años el sistema podría enfrentar serias dificultades, especialmente por la volatilidad de las inversiones y otros factores imprevistos.

Ratificó la intención de su proyecto de ley y dijo que la tendencia de los números son preocupantes.

Cuestiona pago a viudos jóvenes

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) cuestionó el pago de beneficios a viudos de alrededor de 40 años, situación que calificó como incorrecta.

“Tenemos viudos que no tienen 40 años y se les está pagando, y eso está mal”, afirmó el legislador, marcando un punto crítico dentro de la discusión de las reformas de la caja vip.

Ovelar explicó que, en su caso personal con sus períodos legislativos representan un “plus” para la caja, ya que continúa realizando aportes y además mantiene un crédito de G. 500 millones con la propia institución. Según detalló, ese préstamo implica un aporte indirecto adicional de G. 250 millones.

Afirmó que este mecanismo es una de las claves que permite que la caja no sea deficitaria. “Los intereses que pagamos nosotros por nuestros préstamos son los que le dan los fondos necesarios para que la caja se sostenga”, sostuvo.