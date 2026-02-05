Sin “altura moral”: Diputados finalmente atropellará primero Caja Fiscal, sin tocar jubilación vip

Si bien antes de la sesión extraordinaria sobre la reforma de la Caja Fiscal se realizó una primera sesión donde se desarrolló un intenso debate sobre la eliminación de la Caja Fiscal o mantener su jubilación vip con simples modificaciones cosméticas, el propio presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre declaró cuarto intermedio para tratar ya la reforma de la Caja Fiscal sin terminar de cortar con sus propios privilegios.

“Nosotros entendemos que para tener autoridad moral y afrontar otras reformas que serán necesarias a lo largo del tiempo tenemos que empezar por casa (caja parlamentaria) y nuestra filosofía es muy simple: La ciudadanía no tiene por qué pagar nuestra jubilación”, había dicho Latorre, que hoy no tuvo empacho en declarar cuarto intermedio a tocar sus privilegios de la Caja Parlamentaria, para avanzar con la Caja Fiscal.

El debate sobre la Caja Parlamentaria inició poco después de las 8:30 y se fue prolongando, ya que opositores insistieron con el tratamiento de la eliminación total de la jubilación vip y no solo introducir modificaciones mínimas para precisamente simular la “altura moral” que pregonaron los cartistas.

Ante la falta de acuerdo, antes de las 10:30 cuando debía cumplirse el tiempo de tolerancia para tratar la reforma de la Caja Fiscal, Latorre planteó declarar cuarto intermedio al tratamiento del tema de la jubilación vip, y pasar a la Caja Fiscal, para que una vez modificado ese punto, luego supuestamente retomar el debate sobre sus privilegios.

Esto quedó evidenciado como una artimaña, ya que en realidad, si primeramente querían definir lo de su jubilación vip, podrían hacer lo mismo, declarar cuarto intermedio a la sesión sobre la Caja Fiscal, terminar el tratamiento del primer punto, y luego tocar las jubilación del resto de funcionarios públicos.