¿Qué decidió el cartismo sobre la reforma de la caja fiscal y la jubilación vip?

Tras la reunión de la bancada cartista, Miguel Ángel del Puerto (ANR-HC) aseguró que ya decidieron aprobar la reforma de la caja parlamentaria vip. Afirmó que decidieron eliminar el aporte del Estado y convertirla en una caja privada.

Además, dijo que elevarán el aporte al 24% y van a disminuir beneficios para viudas y eliminar el pago a los hijos. En cuanto a los años de aporte, dijo que van a elevar a 15 años como mínimo, es decir tres periodos parlamentarios.

“Lo importante e sque va a ser una caja privada”, insistió. Evitó responder si se devolverán los millones de dólares de aporte estatal de los años pasados.

Adelantó que el dinero presupuestado como aporte estatal a la Caja este año será redireccionado a otra institución pública, aunque no definieron a cuál.

Sobre la caja fiscal

En cuanto al proyecto de reforma de la caja fiscal, dijo que “se está analizando” eliminar la edad mínima de 63 años pero hizo énfasis en que nada está definido. Resaltó que ese punto es lo más “controvertido” dentro del gremio docente y seguirán debatiendo para buscar “el máximo equilibrio posible”.

Con respecto a los posibles efectos de esta reforma en las próximas elecciones, dijo que son consicentes de que es “impopular” pero que “es una reforma que ya no podemos postergar”.

Afirmó que impulsan el proyecto pensando en los aportantes actuales que esperan tener una jubilación digna a futurol. “Si sigue así, ya no va a ser sustentable”, declaró poco antes del inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, convocada para tratar estas reformas.