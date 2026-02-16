Internas municipales: hoy se cierra el plazo para inscripción de precandidaturas en la ANR

El Partido Colorado cierra este lunes a las 13:00 el plazo de inscripción de precandidaturas para las internas municipales simultáneas que se llevarán a cabo el 7 de junio de este año. En capital la disputa será entre tres precandidatos: Camilo Pérez (Honor Colorado), Daniel Centurión (Colorado Añetete) y Arnaldo Samaniego (Causa Republicana).

Tras inscribir su precandidatura este lunes, Dani Centurión indicó que hoy comienzan el camino para “rescatar Asunción de la crisis moral y financiera en la que se encuentra” y, en ese sentido, prometió una administración “participativa, honesta y transparente”. Siguió diciendo que su candidatura representa a los auténticos colorados de Asunción que se enfrentan a “los que cabalgan sobre el poder del dinero”.

Dani Centurión estuvo acompañado del precandidato presidencial Arnoldo Wiens, quien indicó que Colorado Añetete inscribió alrededor de cien precandidaturas en todo el país. Durante su discurso, destacó la figura de Centurión como la mejor opción para administrar la comuna de Asunción tras hacer un repaso de su carrera política.

“Como parte de un equipo que ya asumió responsabilidades importantes en la gestión pública, conoce el funcionamiento del Estado, entiende la complejidad de administrar y sabe gobernar”, manifestó Wiens, al tiempo de afirmar que Colorado Añetete le aportará compromiso institucional y respeto por los procesos. “Creemos que el diálogo es la herramienta política y el equilibrio debe ser la base de una república sana”, agregó.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reconoce un total de 122 movimientos internos dentro de la ANR, según el último informe oficial emitido por la institución.