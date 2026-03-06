¿Erico Galeano va a seguir en el Congreso tras su condena? Esto dice el cartismo

El senador Silvio “Beto” Ovelar señaló que la bancada de Honor Colorado analizará la próxima semana la situación de su colega Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por sus vínculos con el esquema narco investigado en el operativo A Ultranza Py.

El legislador aseguró que la decisión será tomada de manera conjunta dentro de la bancada y respetando lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes.

Asimismo, comentó que ya mantuvo conversaciones con otros legisladores sobre la situación, entre ellos el senador Rafael Filizzola.

“Yo soy respetuoso de las normas y nosotros tenemos que proceder en consecuencia”, afirmó y adelantó que la bancada fijará una postura en los próximos días. “El lunes a más tardar vamos a pronunciarnos”, sostuvo.

Lea más: Fiscalía afirma que Erico Galeano lesionó la imagen del Congreso

El senador dijo que prefiere no anticipar públicamente su postura sobre si Galeano debe o no seguir en el Congreso, argumentando que se trata de un miembro de su mismo partido político. “No quiero de manera aislada emitir una opinión porque es parte del Partido Colorado, entonces amerita un trato”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que primero planteará su posición dentro del bloque. “Tengo mi opinión y lo voy a exteriorizar internamente y después públicamente. No puedo anticipar si sigue o no”, insistió.

Lea más: Cartismo no puede sostener a Erico Galeano tras condena, dice senador

¿Por qué el silencio tras condena?

Ovelar también apeló a la prudencia al referirse a la situación personal del legislador condenado.

“Uno en la desgracia no puede ser miserable con el compañero”, manifestó.

Al ser consultado sobre por qué no responde directamente si Galeano debería dejar el Congreso, reiteró que prefiere una postura consensuada.

Lea más: Ruptura en el cartismo y pérdida de mayoría: Núñez, Noria y Erico abandonan la bancada

“Se trata de un compañero, no quiero faltar a la palabra con el presidente del Congreso. Nos dijimos que asumiríamos posición en conjunto primero y ahí lo asumiríamos”, concluyó.

Erico Galeano es uno de los legisladores que dejó la bancada cartista el año pasado, ante el avance de su juicio por el caso A Ultranza.