Según docentes, diputados acompañarían la versión del Senado de la reforma de la Caja Fiscal

Varios gremios docentes anunciaron la “paralización total” de las clases para este martes 17 de marzo, debido a que Diputados debe tratar mañana a las 10 el estudio de la ley de reforma de la Caja Fiscal que cuenta con aprobación de la Cámara de Senadores, tras algunas modificaciones que realizaron a la propuesta a pedido del sector de los trabajadores de la educación.

También se reunieron los docentes hoy con los diputados que integran la bancada de Honor Colorado; estos últimos se habrían comprometido a acompañar la versión del Senado, pese a que el propio proponente del proyecto de reforma, Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía del gobierno de Santiago Peña, reafirmó que la versión de Diputados es más similar a la propuesta e intención del Poder Ejecutivo.

“El día de mañana sería el último día de movilización, pero como nosotros solemos decir, como decía Santo Tomás, ‘ver para creer’. Mañana tenemos movilizaciones a nivel país, paro de todas las actividades, y una vez que se ratifique lo del Senado, eso pasa al Ejecutivo y yo creo que es una etapa cerrada en el sentido de que ya no tenemos nada que hacer, aunque no estemos de acuerdo totalmente con la versión, es la versión que establece un mal menor”, sostuvo Silvio Piris, de la FEP.

Por otra parte, indicó que en el caso de que la Cámara de Diputados se ratifique en su versión, esto tendría que volver a la Cámara de Senadores, por lo que deberán convocar a otro día de movilización. “Yo creo que ellos tomaron la decisión que creo que es la menos dañina para el sector docente en acompañar, reconocieron el error que cometieron y estarían acompañando la versión de la Cámara de Senadores”, insistió.

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Versión “menos dañina

Si bien Piris sostiene que la versión del Senado les conviene más que la versión de Diputados, deben prepararse para algunos retoques en unos años, ya que a pesar de que el aporte del Estado va a ser fundamental para que la caja tenga sostenibilidad, la misma podría volver a quedar con un importante déficit.

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“Poco más de US$ 800 millones que se tiene como reserva en la Caja Fiscal, que es el superávit que tienen los funcionarios públicos, ya no va a tener un desgaste muy grande, porque prácticamente el déficit, si hacemos los números, el 10% representa US$ 280 millones y el aporte del 3% de los sectores deficitarios representaría unos US$ 75 millones. Sumando los dos, si no me equivoco, son US$ 355 millones y el déficit del año 2026 es de US$ 380 millones”, indicó.

Con estas cifras, se cubriría un 80% del déficit, lo cual quizás incremente a los dos o tres años más, sin superar el 40%.

Acusó de mentiroso al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, ya que este sostuvo que cada 1% del déficit representaba unos US$ 50 millones, lo que al final, tras contrastar con otras informaciones de la caja, en realidad ese porcentaje corresponde a US$ 28 millones, casi la mitad de lo que afirmó el secretario de Estado.

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“Yo creo que Fernández Valdovinos quiso asegurar totalmente que termine el déficit, pero cargando todo el peso sobre la espalda del sector docente, universitario, policías y magistrados”, refirió.

Destacó el compromiso de los legisladores en plantear una reforma integral más adelante, que sea sostenible en el tiempo, pero en forma tranquila, con un estudio actuarial, teniendo en cuenta todos los elementos, no a los apurones como lo hicieron, que fue lo que molestó y movilizó al sector.

Cambios a la reforma de la Caja Fiscal

Una de las modificaciones importantes introducidas al proyecto de ley es que establecieron un aporte estatal del 10% de implementación inmediata. Asimismo, también se aprobó aumentar del 16% al 19% el aporte de los trabajadores de los sectores deficitarios.

En el caso de la jubilación ordinaria, la versión del Senado contempla para los sectores de Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, que el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, para acceder a una tasa de sustitución del 78%. Este porcentaje podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90%, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios, según el proyecto.

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En lo que respecta a la jubilación extraordinaria del Magisterio Nacional, continuará conforme a la disposición vigente para el sector, destinada a casos de enfermedad o incapacidad. En estas situaciones el trabajador puede acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40%.

Se aprobó también establecer un periodo de transición para que de esta manera, los trabajadores del Magisterio Nacional que cuenten con más de 20 años de aporte puedan optar por regirse por las disposiciones de la legislación vigente, o por las reglas de la nueva ley que eventualmente sea promulgada.