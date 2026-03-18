Peña vetaría ley para quitar control de Hambre Cero a gobernaciones, según gobernador

César Sosa relató los resultados del encuentro que tuvieron ayer con titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Afirmó que el Presidente manifestó su desacuerdo con la iniciativa mediante la cual se pretende centralizar la administración de Hambre Cero.

“Es normal que haya problemas políticos a 90 días antes de las elecciones. Y nosotros estamos firmes y contundentes. Vamos a seguir nuestra hoja de ruta. Si nos quieren quitar todo, que nos quiten, nosotros igual vamos a seguir estando los 15 gobernadores firmes, con gestión. Y bueno, yo creo que eso es lo que les molesta a algunos”, consideró en ABC Cardinal.

Lea más: Peña reúne a gobernadores cartistas “enojados” por reforma de Hambre Cero

Resaltó que la Contraloría inició un examen de correspondencia de los bienes de los 17 gobernadores del país y que no existe ninguna denuncia formal respecto a la administración de Hambre Cero.

“Esto viene de una decisión política. Según el Presidente dijo, él no está de acuerdo y manifestó que podría llegar a vetar si es que pasa Diputados”, declaró.

Consultado respecto a si garantizó el veto del proyecto en caso de que llegue a avanzar, sostuvo que así fue.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ranking de los gobernadores más millonarios según sus declaraciones juradas

“Se pone en riesgo el plan social más importante”

Sosa advirtió que una eventual centralización representaría un retroceso en materia de descentralización y podría afectar a miles de beneficiarios.

Lea más: Hambre Cero: El millonario “programa estrella” divide a diputados cartistas

“Vamos a atrasar 30 años centralizando todo esto. No podemos poner en riesgo el plan social más importante del Paraguay por un tema político”, señaló.

El gobernador enfatizó que el programa beneficia a más de un millón de niños y cuestionó que decisiones políticas puedan afectar su continuidad. “No puedo negarles la comida a un millón cincuenta mil niños por diferencias políticas”, subrayó.

Advertencia al Congreso

Durante la entrevista, Sosa también dejó entrever que los gobernadores podrían tomar medidas políticas si avanza el proyecto.

Lea más: Hambre Cero: buscan “domesticar” a gobernadores “po pohyi”, dice Roberto González

“Si pasa y se nos quita todo, puede tener una repercusión política gigante. Quince gobernadores algún peso tendrán en sus departamentos”, advirtió.

Finalmente, reafirmó que los jefes departamentales colorados continuarán con su hoja de ruta, independientemente del desenlace del proyecto legislativo, y aseguró que seguirán defendiendo la descentralización del programa Hambre Cero.