Blindan a intendentes y gobernadores cartistas en Diputados

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados ingresó varios pedidos de informes del sector opositor, sin embargo, como ya se hizo costumbre los cartistas comenzaron a rechazar lo que tienen como protagonistas a sus correligionarios.

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El primer pedido bloqueado es el que pedía datos sobre el uso de los recursos provenientes del Programa Hambre Cero, administrado en su mayoría por gobernadores cartistas y con múltiples denuncias sobre mala gestión. La oposición llegó de manos del líder de la bancada cartista Miguel Del Puerto, quien pidió sea remitido a comisión para “mejor estudio”.

El otro pedido bloqueado fue el que solicita informes a la Municipalidad de San Lorenzo, administrada por el intendente cartista Felipe Salomón, quién busca su reelección en el cargo. En este caso los diputados cartistas Benjamín Cantero y Juanma Añazco fueron los defensores de su correligionario.

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En tanto que, el que también recibió el beneficio del corporativismo cartista fue el intendente de Coronel Oviedo Marcos Benítez (ANR-HC). Su “abogado” fue el diputado Carlos Godoy, quien dijo que se está politizando los pedidos de informes solo para manchar la gestión del ovetense, quien busca su reelección en el cargo.

Los diputados Antonio Buzarquis (PLRA) y Raúl Benítez (Independiente) lamentaron que una vez más los cartistas cercenen el derecho constitucional que tienen los diputados para pedir informes y sobre todo que se esté blindando a gestiones que podrían estar teniendo múltiples falencias.