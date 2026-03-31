Diputado propone que farmacias privadas ofrezcan algunos servicios gratis

El diputado Olmedo explicó que su proyecto de ley “Que establece servicios gratuitos básicos de control de salud en farmacias como parte de su responsabilidad social” busca ampliar el acceso a controles preventivos y fomentar la detección temprana de enfermedades crónicas.

La propuesta establece que las farmacias habilitadas ofrezcan de manera periódica mediciones de presión arterial, control de peso corporal y niveles de glucosa en sangre, además de orientación sobre hábitos saludables. Según el proyecto, estos servicios permitirían identificar factores de riesgo y facilitar la derivación oportuna a profesionales médicos.

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Servicios que ya se ofrecen en farmacias privadas

El legislador explicó que el proyecto tiene un fuerte enfoque social, dirigido especialmente a sectores vulnerables. “Las farmacias están distribuidas en todos los rincones del país y pueden convertirse en un punto clave de acceso a controles básicos como la presión arterial, glicemia y peso”, sostuvo.

Actualmente, estos servicios ya se ofrecen en muchas farmacias, pero no de forma gratuita. “Hoy, pesarse puede costar unos G. 2.000, tomarse la presión entre G. 5.000 y G. 10.000, y la prueba de glicemia también tiene un costo. Lo que planteamos es que estos controles sean gratuitos”, detalló Olmedo.

El parlamentario indicó que la iniciativa busca incentivar a la población a realizar controles periódicos.

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Aumento de enfermedades crónicas

La propuesta surge ante el creciente impacto de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que representan uno de los principales desafíos para la salud pública.

En caso de aprobarse, la normativa prevé la supervisión técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, garantizando estándares de calidad, confidencialidad de los datos y capacitación del personal. También contempla incentivos para las farmacias que desarrollen programas destacados de promoción de la salud.

El proyecto ya fue girado a comisiones para su estudio. Según adelantó el diputado, en caso de no contar con dictámenes en el plazo previsto, se podría solicitar su tratamiento preferencial en el pleno.

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Presunta negligencia en IPS debe ser penada

En otro momento, el diputado Édgar Olmedo se refirió al reciente caso de presunta negligencia médica en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde a una paciente de cáncer le habrían extirpado la mama equivocada. Calificó el hecho de “muy grave” y sostuvo que este tipo de situaciones no puede ser tolerado dentro del sistema de salud.

El legislador recordó que la negligencia médica está tipificada como un hecho punible, por lo que tanto el profesional involucrado como la institución pueden ser responsabilizados. “Estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Es inadmisible que un profesional no pueda distinguir cuál es la glándula mamaria afectada”, expresó.

Asimismo, remarcó que los responsables no solo deberían dejar de ejercer, sino también enfrentar consecuencias legales. “No solamente no pueden seguir atendiendo, sino que deben responder civil y penalmente por el hecho”, sostuvo.

El diputado también apuntó a posibles fallas en la formación y selección de los profesionales de la salud. “Los médicos deben pasar por filtros que garanticen su capacidad, pericia y formación, porque no estamos hablando de cualquier profesión, sino de quienes trabajan con la vida de la gente”, concluyó.