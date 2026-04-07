Itaipú: Abogados fustigan despilfarro de Santiago Peña con influencers

El constituyente y exsenador Hugo Estigarribia Gutiérrez y el exjuez Jorge Rolón Luna, ambos reconocidos abogados del foro, fueron consultados sobre la situación suscitada con los llamados realizados por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) por más de G. 9.747 millones (cerca de US$ 1,5 millones) a repartirse en dos contratos destinados a un enorme despliegue de propaganda estatal.

Conforme a los datos, el PTI-PY busca financiar pautas en redes sociales, envío masivo de mensajes (SMS), realización de eventos multitudinarios, grafitis, parlantes, pantallas móviles y hasta contratar influencers. Los contratos se ejecutarán desde mayo de 2026 hasta marzo de 2027, coincidente con el periodo electoral. Los llamados se dan en articulación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic), a cargo de Gustavo Villate.

El propio presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) fue consultado este lunes último sobre las políticas de “economía de guerra”. Sostuvo que el sector público debe “ajustarse los cinturones”. Sin embargo, se ofuscó tras las consultas referentes al llamado de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú para influencers.

Estigarribia dijo que le resulta inentendible que la participación del Mitic con la Fundación Parque Tecnológico. Se preguntó cómo se hace esa relación persona jurídica de derecho privado con el Estado.

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“El Estado tiene que tener mucho cuidado en qué datos da. Pues yo leí ahí la información y dice datos confidenciales. Los datos confidenciales no pueden ser divulgados a terceros, a terceras empresas, digamos. Porque el funcionario público tiene la obligación de proveer el acceso a la información pública cuando le es requerida por un ciudadano común o por vías judiciales cuando lo ordena el juez. Pero no puede discrecionalmente darle a particulares el manejo de datos confidenciales del Estado”, expresó Estigarribia.

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En otro momento, el exsenador y constituyente dijo que la binacional es “la caja negra”. Recordó que a lo largo de los años Itaipú, vía dictámenes de abogados particulares, con acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, frenaron la intervención de la Contraloría General de la República.

Estigarribia mencionó las resoluciones favorables a los poderes políticos de turno en diferentes gobiernos. Recordó las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que trabó entre otros caso, la posibilidad de transparencia en la binacional.

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“Todo lo que refiere a Itaipú está protegido por esa teoría de que Itaipú es un Estado aparte del Estado paraguayo. Esto está corroborada judicialmente por un Poder Judicial sumiso a la política de turno. Diversas administraciones de la Corte Suprema de Justicia tienen un sentido coherente en eso”, criticó el abogado.

Despilfarro

Por su parte, el exjuez Jorge Rolón Luna dijo que el gobierno de Santiago Peña “tiene una pésima reputación en materia de honestidad y transparencia”. Indicó que la administración de la binacional a cargo de Justo Zacarías Irún “puntea en un rankíng hipotético de falta de transparencia gubernamental y despilfarro de recursos tan escasos”.

Rolón Luna recordó los US$ 850.000 que gastó la binacional en la Villa Navideña en 2025. Refirió que integrantes del propio gobierno señalan la existencia de “peajes”, coimas y sobreprecios inéditos, como afirmó hoy el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite.

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“Además, el PTI de itaipu puenteará una vez mas a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP9, lo que genera temores de contratos arreglados, sobreprecios, coimas, uso indebido de esos fondos”, aseveró el abogado.

En otro momento, Rolón Luna dijo que el pago a influencers se dan en un año de campaña electoral interna y con las municipales. Dijo que es factible que esa “campaña informativa” sea direccionada hacia propaganda electoral del oficialismo y el coloradismo.

Según el abogado la situación generaría responsabilidades penales, como las previstas en el artículo 192 del CP (lesión de confianza) e incluso el 160 CP (apropiación), a más de violaciones de prohibiciones expresas contenidas en el código electoral (68, 288 y 336 de ese cuerpo legal).

“Es un evidente despilfarro en un momento fiscal difícil en extremo, además de una multiplicación diaria de necesidades no cubiertas por el Estado paraguayo en salud, educación y otras áreas sensibles. Es vergonzoso que se haga una piñata de esos fondos para operadores de los medios e influencers que hace rato están vendidos al dinero público que debiera ser de uso para el bien común”, manifestó el profesional del derecho.

Asimismo, Rolón Luna cuestionó al presidente Peña. Indicó que es lamentable como el titular del Poder Ejecutivo “recurre a falacias seudo argumentativas mediocres y ruines, para defender este despilfarro”.

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“Lo que hace es reformular la crítica en una versión más débil y fácil de atacar: el periodista cuestiona el uso de fondos públicos para propaganda, pero Peña lo transforma en oponerse a que la ciudadanía esté informada. Es decir, sustituye el argumento real por otro y luego “responde” a ese. Instala un falso dilema; sugiere implícitamente que solo hay dos opciones, (mal)gastar dinero público en propaganda gubernamental o la ciudadanía queda desinformada. Desplaza el debate (uso indebido de recursos públicos) hacia otro tema más favorable (derecho a la información), todo, para justificar corrupción, despilfarro y eventual uso de dinero público en la campaña municipal", aseveró.

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Finalmente, Rolón Luna dijo que se preguntó por qué el Parque Tecnológico Itaipú que tiene fines diferentes a los de comunicación gubernamental dilapidaría ese dinero en influencers, publicidad callejera, mensajes vía Whatsapp. “Todo esto sin mencionar el no aclarado uso de datos personales para mensajes directos (Whatsapp) a personas. Todo huele mal aquí”, lamentó el profesional del derecho.