Reacción del líder de bancada de HC del Senado a las críticas de Leite

El embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, lanzó duras críticas al exministro de Economía del gobierno de Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, ante el incremento de la deuda del Estado, además de la falta de pago a los proveedores.

Cuestionó además de que cuando era senador activo aprobaron un préstamo de US$ 600 millones para pagar las deudas y dejar en cero al gobierno, lo cual no ocurrió.

Afirmó que con el anuncio de “economía de guerra” de Fernández, se envió un mensaje interno de que estamos en una “mini crisis”, aunque en realidad se acerca un “tsunami”, a causa del precio del combustible y el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo cual aseguró “no tenemos la culpa y no tenemos nada que ver”; sin embargo, el gobierno apoya constantemente al gobierno de Estados Unidos y de Israel por los ataques a Irán.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, fue consultado sobre si esto correspondería a una fisura dentro del mismo movimiento, debido a las críticas a importantes referentes del gobierno, a lo que respondió que el análisis de Leite es responsabilidad del legislador devenido a diplomático.

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“El senador Gustavo Leite es un gran profesional también y tiene su propio análisis y es responsabilidad de él su análisis. Carlos Fernández no es político, entonces no puede existir fisura política por culpa de él. El movimiento Honor Colorado es el movimiento más grande que tiene el Partido Colorado y por ser tan grande, tiene mucha diferencia de opiniones y van a existir esas diferencias”, afirmó.

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“Olor a coimas”

Otras de las declaraciones polémicas de Leite fue sobre el “olor a coima” del actual gobierno, ya que, según él, algunos empresarios y proveedores hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y “no nos rompían las bolas”.

Sobre este tema, Chase dijo que “es una opinión del embajador, y creo que tendrá su análisis y sus razones. No me consta porque no conozco a que se refiere”.

Ante la consulta de la posible vuelta del ministro del Interior, Enrique Riera y Leite al Senado, sostuvo que ambos son muy importantes, tienen mucho conocimiento y pueden sumar mucho en el Congreso, pero que su vuelta es una decisión personal de ellos.

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“Yo no escuche ningún rumor de que retorne Riera, el retorno de Gustavo Leite hablamos en varias oportunidades y Gustavo es un profesional muy calificado y siempre suma. Hay que entender que la crítica es positiva, a veces ayuda a corregir rumbos, entonces bienvenidas sean las críticas siempre que sea dentro del marco del respeto”, aseguró.

Tras esto, fue interrumpido por el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien se quedó a hablar con los medios de prensa para decir “el movimiento es grande”, en alusión al movimiento Honor Colorado.