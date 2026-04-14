Disputa entre cartistas: esta es la teoría de “Bachi” Núñez

Ante la crisis interna que atraviesa Honor Colorado, marcada por reiteradas disputas entre sus principales figuras, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que estas deben ser tratadas dentro del movimiento y no hacerse de forma pública.

“Las diferencias internas deben ser tratadas en el vestuario, haciendo un paralelismo con el fútbol. O sea, vamos a hablar primero entre nosotros y si hay diferencias insostenibles, de por sí uno ya debe dar un paso al costado o sale del movimiento y dice sus diferencias”, dijo.

Comentó que su cuestionamiento en tal sentido hace referencia “a actores muy importantes de Honor Colorado” y que se trata de “una sugerencia que hice”.

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Apunta a búsqueda de protagonismo político

Núñez sostuvo que dentro del cartismo hay dirigentes que buscan posicionarse políticamente, incluso mediante críticas al Gobierno de Santiago Peña.

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“Por este sistema de elecciones, varios actores políticos se quieren hacer notar, lucir, elevar sus voces, aunque no daré nombres. Las elecciones municipales están a la esquina y a un año ya tenés las internas presidenciales, no como antes que se espera dos años”, apuntó.

El titular del Congreso admitió que los cuestionamientos al Gobierno inciden en la perspectiva electoral sobre los referentes políticos del cartismo, especialmente con miras a las municipales de este año y las internas del próximo.

“De nosotros depende que este barco llegue al puerto o que se convierta en el Titanic”, dijo.

Polémica por declaraciones de Gustavo Leite

Uno de los referentes que generaron controversia es el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, quien en los últimos días cuestionó al Gobierno.

El senador colorado cartista con permiso lanzó críticas hacia el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y afirmó que durante la administración de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.

Leite alegó que algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el gobierno del expresidente Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

Las declaraciones generaron reacciones en el Ejecutivo. El ministro del Interior, Enrique Riera, pidió su renuncia, mientras que el vicepresidente Pedro Alliana reconoció malestar dentro del Gobierno.

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“Bachi” Núñez descarta renuncia y apuesta al diálogo

Consultado sobre una posible salida a los conflictos internos, Núñez afirmó que existe diálogo dentro del movimiento. “Hay capacidad de diálogo y se está hablando”, sostuvo.

Indicó, además, que el presidente Santiago Peña mantuvo reuniones con referentes cartistas y que él mismo prevé un encuentro con el mandatario este martes.

Respecto a la situación de Leite, consideró que no debe renunciar y aseguró que el tema ya fue conversado con el canciller Rubén Ramírez.

Afirmó que las declaraciones del embajador corresponden a una postura individual y no representan a Honor Colorado. También descartó sanciones internas o reuniones del comando político para tratar el caso.

Cartes se mantiene al margen públicamente

Sobre la ausencia de declaraciones públicas del líder de Honor Colorado, “Bachi” Núñez lo atribuyó a su proceso de recuperación. “Cartes está haciendo lo mismo que antes de su evento. ¿Por qué debería involucrarse ahora, más ahora en una etapa de convalecencia, y él está en etapa de recuperación?”, dijo.

“Yo voy a visitarle al amigo Horacio y me fui cuatro veces y una vez me saqué una foto porque los adeptos te piden y hablamos de todo. Hablamos de fútbol, del partido. Lo único que hablamos es de la preocupación, él estaba preocupado porque se tenía que pagar las deudas contraídas. Hay que ver la ingeniería financiera para pagar constructoras, farmacéuticas, proveedoras de almuerzo escolar. De eso es lo que hablamos”, añadió.

Según “Bachi” Núñez, la principal preocupación del expresidente gira en torno a las deudas del Estado. Además, remarcó que, pese a su convalecencia, sigue activo políticamente y mantiene contacto directo con Peña.

“Él está en pleno uso de sus facultades físicas, mentales y cognitivas, por eso tiene esas reuniones. En 15 estaría retornando sus actividades partidarias y que se tome su tiempo. Qué soluciones nosotros vamos a hacer reuniéndonos con el Comando de HC, que es totalmente fuera del Gobierno”, dijo.

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Cruce con Celeste Amarilla

El titular del Congreso también respondió a los cuestionamientos de la senadora Celeste Amarilla, quien duda de que “Bachi” Núñez tenga un título legal de médico.

“No tengo problema para debatir en el Congreso, pero no aprovechar una situación de un colega (Hernán Rivas) para endilgarme. Estoy seguro de lo que soy. Que ella viaje a la Universidad Nacional del Nordeste Argentino y visite la Facultad de Medicina para verificar o que hable con la ministra Barán, el exministro Borba, Zaputovich del Cenquer y otros excompañeros. No tengo por qué demostrarle a la colega si soy profesional o no. Que pida acceso a la información pública. Que verifique si trabajé con Codas o si trabajé en Emergencias”, dijo.

También sostuvo que no participará en debates que impliquen demostrar su formación profesional. “No voy a participar de ese juego de mostrar el cartón”, mencionó.

Escenario electoral con miras al 2028

En cuanto al panorama electoral, Núñez respaldó la postura del vicepresidente Pedro Alliana de no apresurar definiciones sobre quién será su precandidato a vicepresidente con miras a las internas del próximo año.

“Es atinado, por qué apresurarse. Todos los candidatos son buenos. No quiero dar nombres”, dijo.

Proyecto de elevar el déficit fiscal

El presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Diputados, el cartista César Cerini, plantea elevar de 1,5% a 2,5% el tope del déficit fiscal para reducir deudas con vialeras, además de redireccionar unos US$ 45 millones mediante tímidas medidas de “racionalización de gastos” para reducir la deuda con farmacéuticas.

Al respecto, señaló que no existe una posición consensuada dentro de Honor Colorado.

“Estaría de acuerdo si el Ministerio de Economía o el Ejecutivo me pide”, declaró.

Indicó que el Gobierno mantiene niveles de deuda manejables y que la prioridad es ajustarlos gradualmente. Además, mencionó que ya existe un plan de pagos para sectores pendientes.

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Proyecto sobre horario genera análisis

En cuanto a la propuesta de eliminar el horario único, impulsada por la senadora colorada Blanca Ovelar, “Bachi” Núñez se mostró abierto al debate.

“No estoy cerrado con ninguna postura. Es para analizar y lo que diga la mayoría y la gente o convenga más, lo vamos a hacer”, expresó.

Señaló que solicitará informes sobre desempeño de seguridad, consumo de electricidad y otros aspectos para la próxima semana, a fin de presentarlos durante el debate sobre dicho proyecto.