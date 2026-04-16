Para la oposición, Rivas debe renunciar o si no activar la pérdida de investidura

“Le digo al fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) que si él a través de los medios de comunicación pudo aseverar del supuesto hecho de amenaza” a la fiscal Patricia Sanchez, que esperan en el senado ésas respuestas sean por escrito, sostuvo ante los medios el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, aludiendo a un pedido de informes que la cámara alta le había remitido al Ministerio Público sobre el caso Rivas.

Buzarquis también dijo que Emiliano Rolón debe demostrar su “compromiso real” con las instituciones del Estado y la protección a sus fiscales. A la vez de sostener que él no puede alegar que está en desconocimiento de quién está detrás de esa amenaza.

Lea más: Plantean “convocatoria urgente” ante Diputados por posible “traidor” al Fiscal General del Estado

Nada que discutir desde lo legal

Consultado el senador Buzarquis si de confirmarse todo lo que se menciona en medios y ante las declaraciones del fiscal general, correspondería la pérdida de investidura del senador colorado cartista Hernán Rivas, este respondió que “la Constitución Nacional es muy clara porque por ahora ya entendemos el tráfico de influencia. Cuando yo uso mi cargo para mi beneficio personal, en este caso, hay una causa abierta, y es grave”.

“No hay nada que discutir desde el punto de vista legal”, dijo el liberal sobre la conducta de Rivas y que corresponde la pérdida de investidura; pero insistió que se debe contar con los respaldos documentarios.

Lanzó finalmente el desafío al fiscal general del Estado a tener el “coraje en responder por nota. Porque si no es capaz de responder una nota, ¿qué carajo hacen en ese cargo los otros?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senadores opositores exigen destitución o renuncia de Rivas

Debe renunciar al cargo

Por su parte, la también senadora liberal Celeste Amarilla se mostró más tajante y sostuvo que Hernán Rivas debe renunciar por “vergüenza”.

Amarilla agregó que resulta inentendible la protección que tiene Hernán Rivas, ya desde que era diputado y ahora que es senador.

En otro momento, la legisladora dijo que Rivas con el caso de sus “supuesto” titulo falso de abogado le lleva al movimiento Honor colorado a “su peor momento de bochorno”.

“Es un atrevido, que se expuso y se atreve a exponer” a nada menos que la Cámara de Senadores como institución del Estado manifestó Amarilla, y reiteró que la situación es una “vergüenza” tal como lo ante el pleno días pasados.

“Que renuncie si le queda algo de dignidad”, manifestó la senadora.

En cuanto al fiscal general, Celeste Amarilla dijo que tuvo que dar explicaciones apenas cuando surgieron los rumores de amenazas a la fiscala Patricia Sánchez es una cuestión que amenaza al país que un senador amenaza a una fiscala, manifestó la parlamentaria.