Esperanza Martínez critica “blindaje cartista” a Rivas y advierte trabas para su expulsión

Martínez calificó el caso como uno de los episodios más graves de los últimos años en Paraguay. “Ha sido uno de los abusos de poder y de tráfico de influencias más terribles que hemos tenido”, afirmó, aludiendo al impacto institucional del escándalo.

Según explicó, la situación no solo afecta al Poder Legislativo, sino que también deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial. A su criterio, existe una “vulnerabilidad total del poder judicial” y una “complicidad del poder legislativo”, lo que refleja -según dijo- una subordinación de ambos poderes al poder político.

Pese a la presión ciudadana y el rechazo de diversos sectores, incluyendo gremios de abogados y dirigentes de distintos partidos, admitió que la oposición no cuenta con los votos necesarios para impulsar la pérdida de investidura de Rivas por uso indebido de influencias.

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Martínez señaló que, aunque existen elementos que podrían configurar tráfico de influencias -como las supuestas amenazas a la fiscala Patricia Sánchez-, el principal obstáculo es político: no se alcanzan los 30 votos requeridos en el Senado.

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“El cartismo le blindó durante siete años y hoy le sigue blindando”, sostuvo, en referencia al sector oficialista. Añadió que la estrategia de otorgarle un permiso sin goce de sueldo replica el esquema utilizado anteriormente con el senador Erico Galeano, lo que, según dijo, mantiene a Rivas bajo protección política.

Un dilema político para la oposición

La senadora también describió la compleja situación que enfrenta la oposición en el Senado. Por un lado, impulsar la pérdida de investidura sin contar con los votos necesarios podría terminar legitimando decisiones previas cuestionadas, como la destitución de Kattya González, que -según Martínez- se realizó fuera del reglamento.

González había sido expulsada por 23 votos (mayoría simple) cuando el reglamento del Senado establecía una mayoría absoluta (30 de 45)

Por otro lado, rechazar el pedido de permiso implicaría que Rivas continúe en funciones, lo que tampoco consideran una opción viable. “Estamos en una posición difícil”, reconoció.

La abstención como “símbolo político”

Ante este escenario, Martínez adelantó que cuando se trate el pedido de permiso de Rivas su postura personal será la abstención, como una forma de manifestar su rechazo tanto al pedido de permiso como a la falta de condiciones para una sanción efectiva.

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“La única opción que me queda es abstenerme como un símbolo político de que no estamos de acuerdo”, afirmó.

La senadora insistió en que Rivas debería dejar su cargo y enfrentar a la justicia por lo que calificó como un fraude a la ciudadanía y a las instituciones del Estado. Sin embargo, concluyó que el respaldo del cartismo sigue siendo determinante para evitar consecuencias políticas inmediatas.