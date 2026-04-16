Caso título “mau”: denuncian por estafa al senador Hernán Rivas

Son varias las denuncias que se volvieron a presentar contra el senador colorado cartista Hernán Rivas, por su supuesto título falso. Una fue promovida por los senadores opositores Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) e Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) por el supuesto uso de un título universitario de contenido falso.

Fue luego de que el tribunal de apelación compuesta por la jueza Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro resolvió por voto en mayoría el sobreseimiento definitivo del senador Rivas argumentando que el hecho que le imputa el Ministerio Público (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió. El juez Agustín Fernández fue el único que votó en contra.

A esta nueva denuncia se suma otra presentada por el abogado Federico Campos López Moreira, por supuesta estafa, ya que se cumplen los requisitos para este tipo penal, según argumentó.

“La denuncia es por delitos y crímenes comunes. ¿Qué quiere decir eso? Yo le denuncio por estafa. La estafa es un tipo penal en el cual se exigen dos cosas, una mentira y un beneficio patrimonial. Rivas nos mintió a todos los paraguayos, les mintió a sus pares del Congreso diciendo ‘sí, soy abogado, mándeme al JEM’. Ayer (Óscar) Cachito Salomón de hecho dijo: ‘A mí me estafó; yo le creí’, y a Cachito Salomón ahora lo llamamos para que certifique que fue estafado. Él como senador y nosotros todos los paraguayos y toda la gente”, explicó.

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Nueva denuncia contra Rivas

Agregó que Rivas se benefició económicamente, ya que cobraba una dieta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) además de contar con personal, chofer, etc.

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Otro tipo penal que según el abogado se configura es la declaración falsa, ya que Rivas varias veces dijo ante sus pares, tanto cuando fue diputado, como ahora, siendo senador, e incluso ante la misma Corte Suprema de Justicia, que es abogado, lo cual incluso quedó constancia en actas.

El tercer delito o crimen por el que lo denuncian es asociación criminal, ya que con el antecedente de Óscar González Daher, quien presidió el JEM para apretar a jueces y fiscales, Rivas pudo haber ingresado con el mismo objetivo.

“Él no se fue de onda al frente sin saber nada, él se fue para servirle a una estructura. Mi misión es hacer que la fiscalía compruebe o desapruebe ese indicio. Le hacemos otra denuncia por hechos nuevos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. ¿Por qué? Porque él, eso es lo que nadie dijo y yo ya dije desde 2020, al firmar el título, cuando te vas a la facultad, uno de los momentos más emocionantes es cuando te dicen, ‘Diego, Federico, vení y firmá tu título’, entonces, vos, Rivas qué tenía que haber hecho ahí, ‘esperamos yo no me fui a la facultad. ¿Cómo yo voy a firmar?’” indicó.

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Nulidad de las causas del JEM

Sobre la prescripción de la causa decretada por el tribunal de apelación, explicó que la misma no puede darse, ya que el delito incluso podría traer un problema en cuanto se compruebe.

“Si vos tenés un tribunal en donde uno de los jueces era un impostor, tu juzgamiento no vale, hermano. Eso puede traer un caos jurídico muy importante, es una vergüenza para el Paraguay”, refirió.

López Moreira dijo que Rivas se dedicó más al blanqueo de jueces y fiscales y puso como ejemplo el caso del fiscal Jorge López Loman, que murió de un cáncer.

“El cáncer todos sabemos es una de las enfermedades que tiene un gran componente psicosomático. Este Jorge López Loman fue perseguido injustamente por Bogarín Alfonso, que era amigo de Rivas, hasta que lo quitan porque en San Pedro él se negó a a salir a favor de una resolución fiscal y le llevaron al Jurado y le echaron. Ahí estuvo metido Rivas”, recordó.

También criticó a la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, a quien acusó de manejar el centro de canje de poderes fácticos y contra quien espera que sea procesada el 7 de mayo ante el JEM.