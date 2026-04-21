Nasser Esgaib y Hernán Rivas tuvieron que ser “compañeros” de facultad, señala diputado

El caso de los títulos universitarios de Yamil Esgaib (diputado) y su hijo Nasser Esgaib (concejal de Asunción) ha cobrado relevancia debido a denuncias de presuntas irregularidades en la obtención de sus grados académicos, señalados como títulos exprés o de dudosa legitimidad.

Según denuncias del diputado Raúl Benítez, ambos habrían obtenido sus títulos en un periodo de apenas tres años (entre 2010 y 2013), lo cual se considera un tiempo récord e inusual para las carreras cursadas.

“Él (Yamil) tiene un título de administración de empresas en la Universidad Sudamericana. Esta carrera se habilita en el año 2010 y el registro de título en el Ministerio de Educación y Ciencias data del año 2013, mientras que la carrera tiene una duración mínima de cuatro años”, recordó el legislador.

Luego apuntó que en ese tiempo esa universidad, que hoy tiene nuevos dueños, emitía más de un título llamativo, de dudosa procedencia o falso, como es el caso de Hernán Rivas.

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Por otra parte, el legislador indicó que en el caso de Rivas por lo menos intentaron hacer un papeleo donde se cumplían los plazos.

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“En este caso (de los Esgaib) no se cumplieron ni los plazos mínimos que exige la carrera. Entonces, se sospecha que la documentación está adaptada al interés de quien quería el título”, remarcó.

Por último, señaló que Nasser Esgaib tuvo que ser compañero de Hernán Rivas, porque la Universidad Sudamericana tuvo una sola promoción de abogados: del año 2010 al 2015.

“La diferencia está en que Nasser se recibe antes (2013), pero en algunas materias tuvieron que coincidir, porque en el documento de intervención indica que las materias comunes se desarrollaron todas juntas en un galón en alguna de las sedes”, finaliza.