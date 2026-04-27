A un mes del escándalo de los audios, “Chaqueñito” revela que Fiscalía no lo investiga

A casi un mes de su expulsión de la Cámara de Senadores, Javier Odilón Vera, más conocido como Chaqueñito, contó en un programa de televisión que sigue esperando que la Fiscalía se presente en su casa. Añadió que hasta ahora, ni siquiera le incautaron sus dos celulares.

El 27 de marzo último, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, había anunciado la apertura de una investigación penal, primero por el caso de sextorsión que involucra a Vera y agregó que la misma agente designada para la causa también realizó diligencias investigativas en torno a los polémicos audios en que hablaría de presuntas intenciones de abuso contra menores.

“Yo sé que soy inocente de ese audio y no sé por qué la Fiscalía no se va todavía a llevar mis dos celulares. No tengo miedo, le estoy esperando a la Fiscalía en mi casa. No tengo miedo, voy a entregar mis dos celulares”, manifestó el exparlamentario.

Javier Vera manifestó que recuerda muy bien qué se decía en los audios, aunque añadió que el interlocutor “lastimosamente” se los envió para escuchar una sola vez.

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¿Una acusación instalada?

Las palabras de “Chaqueñito” motivaron la reacción de la exsenadora de oposición, Desirée Masi, quien a través de su cuenta en X, calificó de “gravísimo” el hecho de que el Ministerio Público no haya avanzado en la investigación de la denuncia.

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“¿Qué dijimos? Estamos ante la acusación de un crimen atroz -pedofilia- y el presunto implicado afirma que sigue esperando que el Ministerio Público lo llame o investigue, mientras él mismo ofrece sus celulares. Es decir: ¡no se investigó NADA, y eso es gravísimo!”, escribió Masi.

¿ Que dijimos ? Estamos ante la acusación de un crimen atroz - pedofilia- y el presunto implicado afirma que sigue esperando que @MinPublicoPy lo llame o investigue, mientras él mismo ofrece sus celulares. Es decir: ¡no se investigó NADA, y eso es gravísimo!. ¿ Cuantas… https://t.co/jE5qB2vbLg — 😷Desirée Masi Jara. (@desimasi2) April 27, 2026

En el mismo texto añadió que no se puede denunciar algo tan grave como un abuso sexual y que la causa quede en el “oparei”. En ese sentido, deslizó la posibilidad de que la acusación haya sido instalada para desviar la atención respecto a las irregularidades en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) dirigido por Juan Carlos Baruja.

“No defiendo a este impresentable ni por si acaso, pero no se puede denunciar abuso sexual y que todo quede en oparei. Empiezo a creer que instalaron esa acusación -existiendo otras causales- para que olvidemos lo del elegido del quincho, Baruja y el vito del MUVH y los departamentos”, expresó.

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