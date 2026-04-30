Peña lanza una nueva advertencia a sus ministros y tiene una prioridad

El presidente Santiago Peña se mostró muy enfático esta mañana frente a sus ministros y les advirtió que los cambios recientemente anunciados no serán los únicos, pues todos están siendo evaluados constantemente. El mandatario en los últimos meses hizo movidas en la Policía, la Senatur y otras instituciones.

“No hay margen para cansarse o rendirse. Tenemos que seguir insistiendo”, expresó y destacó que la presión proviene directamente de la ciudadanía. “No es para que nadie se sienta amenazado, pero tampoco se sientan cómodos (...) Las evaluaciones ya no son ni anuales, ni semestrales, ni trimestrales, ni mensuales. Las evaluaciones son continuas”, declaró.

Peña habló de varias instituciones que deben hacer un trabajo mucho más rápido y efectivo. A pesar de que aclaró que se trabaja en todos los sectores, hay algunos que requieren de mayor énfasis. “Este ya no es el momento ni de discursos ni de planes. Este es el momento de gestión y de resultados”, manifestó.

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Transporte público: “Cambios tangibles” este año

Primeramente, se dirigió directamente a la ministra de Obras, Claudia Centurión, y le recordó que uno de los puntos más sensibles es el transporte público. Peña reconoció que se avanzó en una reforma estructural, pero dejó en claro que eso ya no alcanza. “Este año la ciudadanía quiere ver esos cambios tangibles (…) Quiere ver buses nuevos, quiere ver un mejor servicio”, afirmó.

El presidente insistió en que la ciudadanía ya no se conforma con anuncios o normativas aprobadas, sino que espera ver mejoras concretas en la calle. “Ya no los discursos, ya no las leyes aprobadas, sino en la calle un transporte público que les dé dignidad”, subrayó.

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Educación: resultados medibles y la prueba PISA

En materia de educación, al dirigirse a Luis Ramírez, el mandatario recordó que desde el inicio de su gestión apostó a la lectoescritura y a la provisión de materiales, pero ahora exige medición y evidencia. “Tenemos que saber medir, tenemos que poder comunicar”, sostuvo.

Peña señaló que la evaluación internacional PISA será una prueba clave para el país, donde se deberá demostrar si las políticas implementadas están dando resultados. Aunque reconoció que la transformación educativa es un proceso de largo plazo, dejó en claro que este año se deben evidenciar avances.

Seguridad: “No estamos satisfechos”

Peña también habló de la seguridad. Aunque destacó operativos, incorporación de nuevos policías y avances recientes, reconoció nuevamente: “No estamos satisfechos”.

El mandatario reclamó una mayor presencia del Estado en los territorios y un abordaje integral del problema de las adicciones. En ese sentido, mencionó el programa SUMAR como una herramienta clave que debe fortalecerse para trabajar en prevención, represión y recuperación en cada comunidad.

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Comunicación y cercanía

Peña también hizo un llamado directo al área de comunicación de cada institución pública. Señaló que ya no basta con mostrar cifras, por más positivas que sean. “Ya no nos sirve solamente comunicar las estadísticas”, afirmó.

El presidente planteó la necesidad de construir un relato más cercano a la ciudadanía y que refleje el impacto real de la gestión. En esa línea, no solo apuntó al MITIC, sino también a los ministros, a quienes instó a asumir un rol activo como voceros del Gobierno.

Producción: más apoyo al pequeño agricultor

En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Peña centró su atención en el campo, especialmente en los pequeños productores. Reconoció avances, pero insistió en que el esfuerzo debe ampliarse.

“Necesitan más herramientas, necesitan más tecnología”, expresó, al remarcar que el objetivo es fortalecer un modelo de apoyo productivo que permita generar oportunidades reales en el sector rural y reducir la dependencia del asistencialismo.

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Sistema penitenciario y una reforma pendiente

En otro momento, Peña habló del sistema penitenciario y dijo que es una de las áreas más críticas. Describió el escenario heredado como “una tragedia” y “una universidad del crimen”.

Si bien valoró avances como la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras en la gestión, advirtió que el problema persiste. El desafío, según indicó, es continuar con las reformas para mejorar las condiciones y avanzar hacia un sistema más eficiente y humano.

Finalmente, el presidente destacó el trabajo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, subrayando su rol no solo en la defensa nacional, sino también en tareas sociales.

Peña cerró su intervención con una definición que resume el momento de su gobierno: “Este es el año donde vamos a tener que mostrar todavía más resultados”.