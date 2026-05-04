Elecciones municipales: sepa qué cargos están en puja el 7 de junio

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fijó el 7 de junio próximo como fecha para las elecciones internas simultáneas en las que, según los inscriptos, irán a las urnas 58 nucleaciones políticas, entre partidos y movimientos políticos.

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Sin embargo, las internas más reñidas serán las de los partidos tradicionales: la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Mientras que otros partidos políticos se presentan a las elecciones solo para legitimar las candidaturas únicas con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Sepa qué se elige en las internas

Por resolución N° 228 del Tribunal Electoral del Partido Colorado, en las internas se elegirán a los candidatos para el cargo de intendente y se definirá la lista de candidatos para las juntas municipales en los 263 municipios a nivel país. En sus internas, solo podrán participar las personas que estén afiliadas a la ANR.

Mientras que, las internas del PLRA serán más movidas, pues a más de elegir a sus candidatos a intendentes y concejales, los liberales eligen al presidente del partido.

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Además, eligen a los miembros nacionales del directorio, que son 30 personas, a los miembros del directorio departamental, a los presidentes y miembros de comité a nivel país, así como también a los convencionales.

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En las mismas elecciones, los afiliados menores de 30 años elegirán al presidente de la juventud liberal, lista nacional de la juventud liberal, representantes departamentales de la juventud y a los miembros de filiales y convencionales de la juventud. En dichas elecciones, solo podrán participar los afiliados al Partido Liberal.

Las personas que estén inscriptas en el Padrón Nacional y que no estén afiliadas a alguna agrupación política no podrán participar en las elecciones internas, recién están habilitadas para votar en las elecciones municipales de octubre.

Los ganadores de este primer filtro electoral representarán a sus agrupaciones políticas el próximo 4 de octubre, donde se jugarán por un cargo de intendente o concejal para el período 2026-2031.