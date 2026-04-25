Hernán Rivas erosiona alarmantemente la sociedad, afirma Víctor Ríos

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, fue consultado hoy en No Tiene Nombre de ABC sobre el escandaloso caso que salpica al senador colorado cartista Hernán David Rivas, quien obtuvo un permiso inconstitucional de la Cámara Alta este miércoles último.

Actualmente, el caso judicial está en manos de la decisión de la Sala Penal de la Corte de si da curso o rechaza el recurso extraordinario de casación que solicitó la Fiscalía. Es decir, que se revoque el sobreseimiento definitivo que resolvió un tribunal de apelación semanas atrás.

“Es realmente muy preocupante, y la legitimidad de varias instituciones muy importantes se está erosionando de forma alarmante para la vida de la sociedad. Porque esto no solo afecta, digamos, la imagen de las instituciones del sistema judicial, sino que también pone en ascuas a la propia academia”, expresó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos.

El alto magistrado dijo que si bien en los últimos tiempos tanto el Consejo Nacional de Educación Superior como el Ministerio de Educación, a cargo de Luis Ramírez, adoptaron “medidas más estrictas” respecto a la expedición de títulos universitarios. Indicó que en cualquier caso, se trata de una situación pone un manto dudas sobre el funcionamiento de la academia.

Ríos indicó que en cuanto a lo que respecta al ámbito judicial, surgen interrogantes una vez que se confirma que los hechos se cometieron. “Entonces, ¿cómo se resuelven las decisiones de la entidad de la que formaba parte, de las designaciones que se llevaron a cabo? Es una cadena compleja y, obviamente, extender este debate, esta situación, es preocupante, como ya he dicho públicamente“, manifestó el ministro de la Corte.

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Ríos expresa de acuerdo a esperar finiquito de la causa penal

Actualmente, el expediente de la causa penal que afronta el senador Hernán David Rivas Román, por su supuesto título falso de abogado, puede ser auditado por la Corte Suprema, según lo manifestado días atrás por el presidente del máximo tribunal Alberto Martínez Simón. Respecto a la cancelación de la matrícula de abogado del parlamentario, que está suspendida desde setiembre de 2025, manifestó que depende de cómo finalice el proceso penal.

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La decisión del Consejo de Superintendencia de la CSJ, respecto a la suspensión de la matrícula de abogado de Hernán Rivas, se había dado después de la acusación presentada por Fiscalía en contra del parlamentario de la Cámara Alta, por la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, específicamente, su supuesto título falso de abogado.

Sobre el punto, el ministro Víctor Ríos dijo que en la Corte Suprema de Justicia, se tiene la normativa que establece que en situaciones como el caso Rivas, se debe esperar el finiquito del proceso penal para proceder posteriormente con el sumario administrativo. El integrante de la máxima instancia judicial contó que está en desacuerdo y es partidario de la modificación.

“Personalmente, no estoy de acuerdo con esta normativa, y en los próximos días aclararé que la modificación de la misma ya no se puede aplicar a los casos que están en estudio, pero estuve hablando con colegas sobre otros temas. Es decir, puede haber casos en los que sea necesario esperar a que finalice el proceso penal para tomar una decisión en el resumen administrativo, pero también puede haber casos en los que el proceso penal no finalice. Por lo tanto, desde mi punto de vista, debemos reformar, modificar, o mejor dicho, modificar nuestra normativa en ese punto, y en cualquier caso, en lugar de un imperativo, tener que esperar a que finalice el proceso penal, debemos evaluar, en cada caso, si esta espera es necesaria o no. Así pues, es un conjunto de cuestiones que realmente preocupan a nuestra sociedad”, manifestó.

El ministro Ríos comentó que de acuerdo a encuestas y mediciones de opinión, le indicaron que existe preocupación y frustración de la gente por el caso Rivas y su posible título falso.

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“En este país todavía piensan, y es bueno que así sea, que obtener un título universitario es una herramienta legítima para el ascenso social, y este tipo de situación viene a poner en jaque ese sentido común, esa idea general que tenemos”, manifestó.

Consultado si está modificación que está evaluando no iría en contra de la Constitución o ley, relativo a la presunción de la inocencia. Ríos respondió que no. Argumentó porque se suscita en sede administrativa. “Siempre digo esto, y si un estudiante, mi estudiante, de algún doctorado de la Escuela Judicial me está escuchando, ya lo sabe. Una cosa es que se aplique una sanción administrativa”, expresó.

Agregó: “Puede que ya tenga suficientes elementos, bueno, con lo que hizo (una persona), es suficiente para una percepción. Con esto, con lo que hizo, con estas pruebas que tengo, con estas evidencias que tengo, ya puedo percibirlo. Pero es muy difícil obtener pruebas para penalizarlo”, remarcó.

El ministro de la máxima instancia judicial dijo que el proceso continuará, y se verá, independientemente, si en el proceso penal la evidencia conduce a su culpabilidad o a su inocencia. “Habrá casos en los que sí o sí, se necesitará, pero no en todos los casos”, sostuvo.

Ríos para ahondar en su idea, añadió: “Es decir, con lo que hizo (una persona) con las pruebas que tengo, puedo aplicar una sanción administrativa. Pero su presunción de inocencia se mantiene vigente. Eso no se ve afectado por una decisión administrativa”, enfatizó.

Visita a Lugo y supuesta aspiración presidencial

Por otra parte, el ministro de la Corte, Víctor Ríos, fue consultado sobre una reciente visita que realizó al expresidente de la República, Fernando Lugo, en su residencia en Lambaré.

Contó que hace más de un año no visitaba al exmandatario. Refirió que lo encontró muy bien en lo que atañe a su salud. Recordó que fue en su momento ministro de Educación. “Charlamos un rato. Me fuí muy contento porque lo vi bien, en su sitio, en el tiempo y en el espacio. Hablamos mucho de todo, un poco de la realidad nacional e internacional, un poco del futuro, no solo de Paraguay, sino del mundo ante los graves conflictos que estamos viviendo”, expresó.

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Consultado sobre las versiones que indican de un probable interés de una precandidatura presidencial en el 2028, Víctor Ríos admitió que existieron sondeos en su partido, el PLRA. Pero que no pasó a mayores.

Insistido si tiene una aspiración a la Presidencia, respondió que no hay condiciones políticas en este momento.

“¿Por qué tengo que forzar alguna situación? No hay condiciones. Por eso, cada vez que hablo, intento explicar esta situación. Tiene que haber ciertas condiciones que, repito, la gente no me va a pedir en caravanas. Yo me baso en la política. Sé cómo funcionan las cosas en política. Pero se necesitan ciertas condiciones que, evidentemente, hoy no se dan. Si hoy tuviera que tomar la decisión, no habría ninguna posibilidad", manifestó.