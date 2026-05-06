Diputado Benítez tilda de “fariseos” a cartistas por blindar a Erico Galeano y Rivas

El diputado Raúl Benítez (Independiente) repudió la “hipocresía” de los cartistas que ahora alegan un supuesto interés de “respetar los procesos judiciales” con un condenado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico como, Erico Galeano (ANR), y un presunto abogado “mau” como Hernán David Rivas (ANR, HC), ambos senadores con permiso, mientras que a Kattya González (Independiente), cuyas denuncias fueron desestimadas, la echaron en un pestañeo y nunca fue repuesta hasta ahora.

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“El el caso de Erico Galeano y de Hernán Rivas, en ambos casos los senadores de Honor Colorado se hacen pipí encima y solamente demuestran su alta hipocresía y lo fariseos que son, porque para ellos sí existen todas las instancias”, comenzó cuestionando Benítez.

El mismo sostuvo que, en el caso de González, en apenas 4 horas la echaron del Congreso, pese a que la denuncia que impulsaron los cartistas terminó siendo desestimada por el Ministerio Público.

“El problema no es debatir sobre si corresponde quemar todas las instancias para echarle o no a un senador. El problema es que ellos echaron a una senadora con 100.000 votos sin tener que más que una sola instancia y encima cuando se desestiman las causas, ni siquiera reculan en su decisión", remarcó.

Lo que consideró el colmo de los colmos es que las denuncias y votos para echar a Kattya fueron con el apoyo de estos “honorables” como Erico y Rivas y que al cartismo no le importa sostener impresentables, porque aunque sea con permiso, estos siguen siendo senadores.

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“Acá lo que está claro es que para los amigos todo y para los enemigos palo y afuera; patada y afuera; y para los aliados y para los amigos el abrazo y no importa si uno es narco y no importa si uno tiene un título falso y es presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado”, repudió Benítez.

Especialmente se reprochó la “caradurez” de “Bachi” Núñez, que ahora dice querer respetar los procesos.

“La realidad es que la hipocresía, la caradurez cartista se denota perfectamente al ver estas actitudes tan ‘mesuradas’ de Bachi. Yo le escucho a Bachi y él se hace el republicano, el democrático y la voz de los que quieren quemar todas las instancias. Cuando fue el caso de Kattya González, levantó la mano y se le echó en 4 horas”, recordó.