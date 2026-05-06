Lilian Samaniego insta a renuncia o expulsión de Galeano y Rivas: “Vergüenza sentimos”

Un tribunal de apelación confirmó la sentencia a 13 años de cárcel para el senador colorado Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del Operativo A Ultranza PY, que investiga la estructura del presunto narco Sebastián Marset en Paraguay.

A esto se sumó que el propio titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, sostuvo que el cuestionado por usar su presunto título falso de abogado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador cartista Hernán Rivas, no es abogado.

Estos hechos sobre los legisladores del Partido Colorado hicieron que refloten los pedidos de pérdida de investidura o renuncia contra los mismos; sin embargo, el bloque cartista, con ayuda de aliados satélites, los salvaron otorgándoles permisos inconstitucionales, pero que se impusieron con su mayoría de votos en la Cámara de Senadores.

Para la senadora colorada Lilian Samaniego, hoy este comportamiento de los miembros de Honor Colorado les hace sentir vergüenza, por lo que incluso pidió perdón a la ciudadanía e instó al cartismo a que pida la renuncia de Rivas y Galeano o que impulse la pérdida de investidura de ambos legisladores.

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“Esto es una vergüenza para el Partido Colorado, para la ciudadanía paraguaya. Desde la institución del Partido Colorado les pregunto: ¿qué les pasa? ¿Por qué les ofenden a esos jóvenes que estudian, que se sacrifican, a esos padres que se sacrifican para que sus hijos vayan a la universidad y tengan una profesión y después no tengan la oportunidad de trabajar? El oficialismo lo mínimo que tiene que hacer es pedirle renuncia o impulsar la pérdida de investidura de Erico Galeano; lo mínimo que tiene que hacer es pedirle renuncia a Hernán Rivas o impulsar también la pérdida de investidura”, aseguró.

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Disidencia colorada acompaña expulsión de Rivas y Galeano

Afirmó que “sin duda alguna” acompañarán ya sea la renuncia o pérdida de investidura de ambos legisladores y recordó que ella estaba de viaje cuando le concedieron el permiso a Galeano, como así también que rechazaron el pedido de permiso de Rivas, el cual el cartismo le otorgó al imponer su mayoría a fin de blindarlo.

Acotó además que, pese a tener suspendida la matrícula de abogado, Rivas la sigue teniendo, pese a las evidencias de presunta falsedad de su título. Felicitó a José Duarte, titular de la Aneaes, por decir que el senador cartista con permiso no es abogado. Criticó que el sistema de justicia siempre llega tarde y reacciona forzado, ya que, en vez de esclarecer el caso Rivas, le protege por influencia del cartismo.

“¡Basta! No son solamente ustedes, no son el Partido Colorado, encima nos hacen tener vergüenza a todos, a esos jóvenes colorados que siguen apostando al partido, a las familias coloradas, a la tradición del partido, a todos los que no somos del movimiento oficialista (...) Hoy tenemos vergüenza y le pido a la ciudadanía disculpas por haber votado por Hernán Rivas para representarnos en el Jurado, porque cuando eso yo no sabía, ni me imaginaba que él no era abogado”, agregó.

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Sobre la expulsión de Rivas y Galeano del Partido Colorado, explicó que eso depende del tribunal electoral de conducta, pero que espera que funcione.

Cartistas hablan como si fueran dueños de la ANR

La senadora criticó la forma en que el precandidato a la Intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, se refiere a la organización política, ya que, para la legisladora, los cartistas siempre hablan como si fueran los dueños del partido, mientras que el resto no son nada.

“Les quiero decir que de los tres millones de paraguayos que somos los colorados, les puedo asegurar que más de la mitad no está conforme con lo que está ocurriendo con el Partido Colorado, con la representación, la conducta del oficialismo del partido. ¡Basta, señores, basta! Tienen que hacer la demostración ustedes, porque fueron ustedes los que le dieron permiso a Erico Galeano, fueron ustedes los que le dieron permiso a Hernán Rivas, esa figura no existe, la del permiso, pero ustedes forzaron y lo hicieron, y ahora rectifiquen su rumbo”, insistió dirigiéndose al sector oficialista.

Agregó que, ante la vergüenza que les hacen sentir los cartistas, impulsan una gran cruzada, acompañando a todos los candidatos para las elecciones municipales, para las que espera un proceso transparente y que el tribunal electoral del partido esté a la altura de las circunstancias.