Posible dupla: “Baruja tiene un perfil maravilloso”, afirma Alliana

El vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia de la República, ante el nuevo viaje de Santiago Peña a Taiwán y Filipinas, presidió hoy el acto de inauguración del Polideportivo Municipal “Heriberto Herrera”, en la ciudad de Guarambaré, departamento Central.

Le acompañaron en el acto oficial el intendente local, Óscar Cabrera (ANR-HC) y titular de la OPACI; el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, y la diputada cartista y exabdista Jazmín Nárvaez, entre otros.

Al término del acto oficial, el vicepresidente y futuro precandidato a presidente de la República por Honor Colorado para el 2028, Pedro Alliana, fue consultado sobre un tema recurrente en las carpas del oficialismo: ¿Quién será su dupla presidencial?.

Alliana fue requerido sobre el perfil de Baruja, quien es senador con permiso por HC y tendría la “bendición” del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes.

“(Baruja) Fue gobernador, miembro de la junta de gobierno, fue ministro de Agricultura, hoy uno de los mejores ministros y por lejos el que mejor resultado ha dado en lo que respecta a la construcción de vivienda en la era democrática”, respondió Alliana.

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Seguidamente, agregó: “Entonces, para mí fue un perfil realmente maravilloso de Juan Carlos como para que pueda acompañarnos en la dupla. Y aparte a nosotros nos une también una amistad, yo le conozco a Juan Carlos hace muchísimo tiempo, venimos trabajando en el movimiento Honor Colorado desde la creación. Entonces para mí realmente tener a Juan Carlos a mi lado sería un lujo”, expresó.

En otro momento, Alliana agregó: “Pero de eso queremos hablar después (de la definición de la dupla). Como yo le había dicho, hoy estamos como ven, enfocados en la labor. Hoy me toca ser presidente en ejercicio, estamos cumpliendo acá con el querido compañero, acompañando el gran trabajo de Óscar (Cabrera), manifestó, finalmente el segundo del Ejecutivo.

Alliana pidió esperar

Ante el clima tenso generado por la indefinición de su próximo compañero en la chapa presidencial para el 2028, Pedro Alliana anunció que, luego de las internas municipales previstas para el 7 de junio próximo, anunciará el precandidato a vicepresidente de la República por HC.

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Guiño de Cartes

La semana pasada, el titular de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, hizo un guiño a Baruja para ser compañero de dupla de Alliana en el 2028. El ministro del MUV recibió en su momento el respaldo de la bancada de senadores de HC.

También se observó esta semana en la reunión del Comando HC al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien mostró un rostro adusto. Todo indica que la suerte está echada. El político de la Capital aspira a la precandidatura a la Vice. Sustenta su interés en el apoyo de la bancada de diputados cartista y un grupo de seccionaleros de la Capital.

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Rezagado, el gobernador de Guairá,César Luis “Cesarito” Sosa, también reveló sus intenciones para la vicepresidencia. Un grupo de gobernadores colorados le dio su apoyo.

Al parecer, el líder de este sector interno de la ANR, Horacio Cartes, ya levantó el pulgar a favor de Baruja.

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Cuestionamientos a Baruja

El ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, fue muy cuestionado en su momento en su gestión al frente de la secretaría de Estado, sobre todo en el manejo de los recursos. Semanas atrás, para promocionar el programa Che Róga Porã del gobierno de Peña en EE. UU. y España se dispara el gasto en logística. Entre viáticos y pasajes, el MUVH –bajo la gestión de Juan Carlos Baruja– ya desembolsó casi G. 500 millones para divulgar el plan habitacional fuera del país.

También, Baruja presentó facturas de hotel para dos personas tras su viaje oficial a España.

Aunque la ley le permite no documentar el 20% de sus viáticos, ese monto “en blanco” es milimétricamente coincidente con el costo de arrendamiento de habitaciones dobles en la gira donde también estuvo su pareja, la periodista Susan Paradeda.

Por ejemplo, Baruja percibió un total de G. 45.390.010 en concepto de viáticos para una misión oficial en España, realizada entre el 6 y el 17 de marzo pasados con el fin de presentar el programa Che Róga Porã.

Tras su retorno, Baruja devolvió G. 22.806.041, presentó facturas por montos superiores –pero usó para justificar formalmente solo G. 13.505.967– y se acogió a la facultad establecida en el Art. 7 de la ley N° 6511/202 de no rendir el 20% restante, equivalente a G. 9.078.008.

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Departamento a Chaqueñito y Zenaida

Además, el escándalo de la adjudicación de un apartamento al ahora exsenador Javier “Chaqueñito” Vera afectó notablemente la credibilidad que la sociedad tenía en el programa Che Róga Porã del Ministerio de Urbanismo y eso se ve en cada publicación que se realiza. Mientras, el oficialismo sigue sosteniendo al ministro Juan Carlos Baruja en el cargo.

La renuncia de Vera a la adjudicación de un apartamento en Luque financiado por el Ministerio de Urbanismo, y su posterior expulsión del Congreso Nacional, no pararon los cuestionamientos hacia el vergonzoso direccionamiento de obras sociales a personas allegadas al poder.

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También salpicó a Baruja el caso de Venancio Emilio Delgado, hermano de Zenaida Delgado, senadora que ingresó al Congreso Nacional por el Partido Cruzada Nacional, pero después se pasó al cartismo.

Funcionarios del MUVH inspeccionaron los departamentos adjudicados tras el escándalo por el caso de “Chaqueñito” Vera, y se percataron de que el hermano de la senadora devenida a cartista, Zenaida Delgado, tampoco ocupa la vivienda adjudicada.

Otro ausente en el momento de la verificación que realizó el MUVH fue Alejandro Guzmán Delgado Mallorquín, sobrino de Zenaida Delgado.