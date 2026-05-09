Kattya González tras la renuncia de Rivas: “Se impuso el peso de la verdad”

Las declaraciones de Kattya González (independiente) se producen luego de que Rivas presentara su dimisión al Senado acorralado por el escándalo generado tras las irregularidades detectadas en torno a su título de abogado y ante el inminente tratamiento de un pedido de pérdida de investidura.

La presión política y judicial aumentó todavía más luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el sobreseimiento definitivo del legislador y dispusiera la apertura de juicio oral por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Precisamente, González junto al diputado Raúl Benítez (independiente) fueron quienes impulsaron las primeras denuncias públicas y formales sobre las supuestas irregularidades en el título universitario de Rivas.

“Lo protegieron por más de cinco años”

González sostuvo que el desenlace del caso confirma las denuncias que ella y Benítez venían realizando desde hace años.

“En el caso de Hernán Rivas se impuso el peso de la verdad. Los que hoy vieron la luz, no debemos olvidar que lo protegieron por más de cinco años, primero en Diputados y luego en el Senado”, expresó.

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La exlegisladora aseguró además que la causa no debe cerrarse únicamente con la salida política del senador, ya que considera que detrás existe una estructura mucho más amplia de protección e impunidad.

“Esta causa no puede terminar con su renuncia porque Rivas es la punta del iceberg de un esquema criminal mucho más profundo y arraigado que integran políticos que garantizan impunidad y protección”, afirmó.

“Me echaron por investigar”

González también vinculó el caso con su expulsión del Senado en febrero de 2024 y recordó que, según dijo, fue advertida por el oficialismo debido a las investigaciones impulsadas junto con Raúl Benítez.

“El 14 de febrero de 2024 la bancada que protegió a este delincuente matriculado me advirtió que me echaban porque estábamos metiendo las narices donde no debíamos”, manifestó.

La exsenadora recordó además que el 13 de diciembre de 2023 quedó prácticamente sola al impulsar el pedido de pérdida de investidura contra Rivas por el escándalo de su título.

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“Hoy puedo mirar a la gente y a todos los colegas que me dejaron sola cuando planteé la pérdida de investidura de Rivas y decirles: por fin están haciendo lo correcto”, señaló.

“No le soltaron la mano por decencia”

Kattya González cuestionó además el cambio de postura de sectores políticos que anteriormente respaldaron al senador colorado y sostuvo que el distanciamiento actual responde únicamente al costo político del caso.

“A casi tres años de la primera denuncia pública y formal que formulábamos le sueltan la mano, no como un gesto de arrepentimiento ni de decencia, tampoco para proteger la honorabilidad del Senado; le sueltan la mano porque de lo contrario se entierran con él”, disparó.

La exparlamentaria también afirmó que el proceso dejó en evidencia la necesidad de una Justicia independiente y sin privilegios para sectores de poder.

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“Le debemos a los ciudadanos una justicia independiente, una justicia que no muerda solo al descalzo y vulnerable y proteja a delincuentes de cuello blanco, lavadores de dinero y narcos”, sostuvo.

Espera condena judicial

Finalmente, González valoró el trabajo de periodistas y ciudadanos que mantuvieron el tema en agenda pública durante los últimos años y advirtió que ahora el desafío pasa por el Poder Judicial.

“Esta pequeña victoria es gracias al esfuerzo, constancia y coraje de ciudadanos y periodistas que nunca dejaron de martillar este tema”, expresó.

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La exsenadora remarcó que espera una condena contra Hernán Rivas y alertó que, de lo contrario, casos similares seguirán reproduciéndose dentro de la política paraguaya.

“Ahora nos queda esperar que el Poder Judicial actúe correctamente y condene a Hernán Rivas; de lo contrario los Rivas seguirán multiplicándose”, concluyó.